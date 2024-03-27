فريق السفارة الأردنية في قطر يتوج ببطولة كرة القدم للسفارات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان27 آذار(بترا)- توّج فريق السفارة الأردنية في دولة قطر الشقيقة ببطولة كرة القدم للسفارات، ضمن البطولة الرمضانية الرياضية التي نظمتها أكاديمة أسباير الرياضية، بإشراف من وزارة الخارجية القطرية، وذلك بعد فوزه على فريق السفارة الإيرانية بـ 5 أهداف مقابل هدف.

وحصد فريق السفارة الأردنية هذا الفوز بالبطولة التي تنافس عليها أكثر من 20 فريقا، يمثلون مختلف السفارات المعتمدة في قطر.

وحضر مراسم التتويج سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر الشقيقة، السفير زيد اللوزي، وعدد من المسؤولين القطريين، حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية الأردنية في قطر.

--(بترا)

ص ه/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 21:33:33