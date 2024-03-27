فريق السفارة الأردنية في قطر يتوج ببطولة كرة القدم للسفارات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان27 آذار(بترا)- توّج فريق السفارة الأردنية في دولة قطر الشقيقة ببطولة كرة القدم للسفارات، ضمن البطولة الرمضانية الرياضية التي نظمتها أكاديمة أسباير الرياضية، بإشراف من وزارة الخارجية القطرية، وذلك بعد فوزه على فريق السفارة الإيرانية بـ 5 أهداف مقابل هدف.
وحصد فريق السفارة الأردنية هذا الفوز بالبطولة التي تنافس عليها أكثر من 20 فريقا، يمثلون مختلف السفارات المعتمدة في قطر.
وحضر مراسم التتويج سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر الشقيقة، السفير زيد اللوزي، وعدد من المسؤولين القطريين، حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية الأردنية في قطر.
--(بترا)
ص ه/ب ع/ هـ ح
27/03/2024 21:33:33
MENAFN27032024000117011021ID1108029380
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