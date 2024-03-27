Wednesday, 27 March 2024 10:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فريق السفارة الأردنية في قطر يتوج ببطولة كرة القدم للسفارات

3/27/2024 2:39:52 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان27 آذار(بترا)- توّج فريق السفارة الأردنية في دولة قطر الشقيقة ببطولة كرة القدم للسفارات، ضمن البطولة الرمضانية الرياضية التي نظمتها أكاديمة أسباير الرياضية، بإشراف من وزارة الخارجية القطرية، وذلك بعد فوزه على فريق السفارة الإيرانية بـ 5 أهداف مقابل هدف.
وحصد فريق السفارة الأردنية هذا الفوز بالبطولة التي تنافس عليها أكثر من 20 فريقا، يمثلون مختلف السفارات المعتمدة في قطر.
وحضر مراسم التتويج سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دولة قطر الشقيقة، السفير زيد اللوزي، وعدد من المسؤولين القطريين، حيث شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً من أبناء الجالية الأردنية في قطر.
--(بترا)
ص ه/ب ع/ هـ ح
27/03/2024 21:33:33

MENAFN27032024000117011021ID1108029380

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث