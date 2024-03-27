قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أمين الرواشدة- أقرّ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، منح شهادة الاعتماد وضمان الجودة لبرنامج الطب والجراحة العامة في جامعة ذي قار، وجامعة النهرين، وبرنامج إجازة في الطب البشري في جامعة الأنبار، في الجمهورية العراقية.

كما أقرّ المجلس، في جلسته التي رأسها الدكتور ظافر الصرايرة، رئيس الهيئة، اليوم، تسكين مؤهل، بكالوريوس التمريض في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات بجامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وأقرّ المجلس المجالات المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص بكالوريوس صناعة محتوى الواقع الافتراضي والمعزز.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس الهندسة المدنية، وماجستير هندسة وإدارة الإنشاء في جامعة اليرموك.

وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس اللغة والأدب/ إسباني وانجليزي، وعلوم الأرض والبيئة التطبيقية، وماجستير موارد المياه والبيئة، وعلوم المعلومات الجغرافية، وجيولوجيا تطبيقية، وبكالوريوس، نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، الفقه وأصوله، وماجستير القضاء الشرعي، وبكالوريوس وماجستير أصول الدين في جامعة آل البيت.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص، لتخصصات بكالوريوس التربية الخاصة واللغة الإنجليزية وآدابها، واللغة العربية وآدابها، والتربية الخاصة/ الموهبة والإبداع، والإرشاد النفسي والتربوي، وماجستير صعوبات التعلم، وعلم النفس التربوي، واللغة العربية وآدابها، والإدارة التربوية في كلية الاميرة عالية الجامعية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس هندسة الاتصالات، وهندسة الحاسوب والهندسة الكهربائية في جامعة الحسين بن طلال، وبكالوريوس الفقه وأصوله وأصول الدين، وبكالوريوس وماجستير الفيزياء في جامعة الزرقاء، وبكالوريوس وماجستير التمريض وعلم الحاسوب، وبكالوريوس الأمن السيبراني والحوسبة السحابية وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

ووافق المجلس، على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس وماجستير هندسة البرمجيات في جامعة فيلادلفيا، وبكالوريوس وماجستير الحقوق في جامعة الزيتونة الأردنية، وبكالوريوس علم الحاسوب والشبكات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والروبوتات، وماجستير علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة جدارا.

وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس إدارة سلسلة التوريد والإدارة اللوجستية الرقمية وذكاء الأعمال في جامعة الشرق الأوسط.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات،بكالوريوس علم الحاسوب وهندسة البرمجيات والأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، وماجستير علم الحاسوب في جامعة عمان العربية.

وأقرّ المجلس الإبقاء على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط، وأمن المعلومات والشبكات، في كلية (توليدو/ كلية جامعية متوسطة خاصة)، والدعم اللوجستي في كلية عمان للعلوم المالية والمصرفية/ جامعة البلقاء التطبيقية، والمختبرات الطبية، في كلية التمريض/المركز/ جامعة البلقاء التطبيقية، والصيدلة في كلية التمريض/المركز/ جامعة البلقاء التطبيقية، وتكنولوجيا الأعمال الإلكترونية في كلية السلط للعلوم الانسانية/المركز/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي، بكالوريوس هندسة مدنية وهندسة ميكانيكية في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.

وأقرّ المجلس استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط، تصميم الأزياء وإنتاج الملابس، والإرشاد وتمكين الأسرة والترجمة التربية البدنية والصحية، وتقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية، وعلوم الشريعة، والقياس والتشخيص لاضطرابات التوحد في كلية الأميرة عالية/ جامعة البلقاء التطبيقية.

ووافق المجلس على تنسيب رئيس مجلس أمناء كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني بتعيين الدكتور المهندس غالب موسى الصلاح معابرة عميداً جديداً لكلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.

--(بترا)

أ ر/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 21:21:43