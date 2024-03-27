أكاديمي أردني ضمن المساهمين المتميزين في معهد مهندسي الكهرباء العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 27 آذار (بترا)- اختارت جمعية الحاسوب، التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي IEEE ، عضو هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بجامعة اليرموك الدكتور حسين الزعبي، ضمن فئة المساهمين المتميزين للعام 2023، بما يعكس مساهماته العلمية في الجمعية والمهنة.

وقال الزعبي إن اختياره جاء ضمن 28 باحثًا لهذا العام على مستوى العالم، مبينا أن جمعية الحاسوب التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات العالمي تُكرّم الأعضاء الذين قدموا مساهمات تقنية، من خلال الحوسبة التطبيقية أو النظرية لمهنة الحوسبة ومجتمع الحوسبة والإنسانية مع جزء كبير من تلك المساهمات التقنية المقدمة من خلال الارتباط مع الجمعية.

--(بترا)

س ع/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 21:12:07

