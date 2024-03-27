استشهاد 3 مدنيين بغارات إسرائياية ليلية على جنوب لبنان

استشهاد 3 مدنيين بغارات إسرائياية ليلية على جنوب لبنان
التاريخ
3/27/2024 2:39:51 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 27 آذار(بترا)- استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون في غارتين جويتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، على بلدتي الناقورة وطيرحرفا جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة طيرحرفا بصاروخين، وشن غارة على مقهى في بلدة الناقورة.
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة ميس الجبل الغربية لجهة وادي السلوقي.
--(بترا)
ب ع/ هـ ح
27/03/2024 21:10:33
MENAFN27032024000117011021ID1108029377
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