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استشهاد 3 مدنيين بغارات إسرائياية ليلية على جنوب لبنان

3/27/2024 2:39:51 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 27 آذار(بترا)- استشهد 3 أشخاص وجرح آخرون في غارتين جويتين شنهما الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، على بلدتي الناقورة وطيرحرفا جنوبي لبنان.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل (بترا) في بيروت، إن الطيران الإسرائيلي استهدف منزلًا في بلدة طيرحرفا بصاروخين، وشن غارة على مقهى في بلدة الناقورة.
وأضاف أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف بلدة ميس الجبل الغربية لجهة وادي السلوقي.
--(بترا)
ب ع/ هـ ح
27/03/2024 21:10:33

MENAFN27032024000117011021ID1108029377

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