الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين بمريجيب الفهود

MENAFN - Jordan News Agency)

الأزرق 27 أذار (بترا)- نفذ فريق الإغاثة الإماراتي، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، مشروع إفطار صائم السنوي للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق بالتعاون مع إدارة المخيم والجهات الرسمية المختصة.

وأعرب قائد الفريق حسن الغول القايدي عن سعادته وزملائه المتطوعين لقضائهم هذا الشهر الفضيل بين أشقائهم اللاجئين السوريين في الأردن التي تستضيفهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بلدهم الأم سوريا الشقيقة، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تنفيذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين القاطنين في الخيم العشوائية القريبة من المخيم.

وأضاف أنه ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وفريق الإغاثة الإماراتي ينشط بعمل الخير، مشيرا إلى تنفيذ حملة توزيع المير الرمضاني على اللاجئين في المخيم، ومن ثم على الأسر العفيفة في الخيم العشوائية والأسر المسجلة لدى عدد من الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة.

كما تنتشر يوميا قبل آذان المغرب فرق المتطوعين على الإشارات ضمن نقاط حيوية في الأردن، لتوزيع وجبات خفيفة لكسر إفطار صائم.

من جهتهم، قدم اللاجئون السوريون شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وإدارة المخيم على هذه المبادرات التي توفر لهم مستلزمات حياتهم في شهر رمضان وتشعرهم بالأمان في بلدهم الثاني الأردن.

--(بترا)

ر ن/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 20:49:06