الهلال الأحمر الإماراتي ينفذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين بمريجيب الفهود

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأزرق 27 أذار (بترا)- نفذ فريق الإغاثة الإماراتي، التابع لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الأربعاء، مشروع إفطار صائم السنوي للاجئين السوريين في المخيم الإماراتي الأردني في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق بالتعاون مع إدارة المخيم والجهات الرسمية المختصة.
وأعرب قائد الفريق حسن الغول القايدي عن سعادته وزملائه المتطوعين لقضائهم هذا الشهر الفضيل بين أشقائهم اللاجئين السوريين في الأردن التي تستضيفهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في بلدهم الأم سوريا الشقيقة، لافتا إلى أنه سبق وأن تم تنفيذ مشروع إفطار صائم للاجئين السوريين القاطنين في الخيم العشوائية القريبة من المخيم.
وأضاف أنه ومنذ اليوم الأول لشهر رمضان المبارك، وفريق الإغاثة الإماراتي ينشط بعمل الخير، مشيرا إلى تنفيذ حملة توزيع المير الرمضاني على اللاجئين في المخيم، ومن ثم على الأسر العفيفة في الخيم العشوائية والأسر المسجلة لدى عدد من الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية في المملكة.
كما تنتشر يوميا قبل آذان المغرب فرق المتطوعين على الإشارات ضمن نقاط حيوية في الأردن، لتوزيع وجبات خفيفة لكسر إفطار صائم.
من جهتهم، قدم اللاجئون السوريون شكرهم لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وإدارة المخيم على هذه المبادرات التي توفر لهم مستلزمات حياتهم في شهر رمضان وتشعرهم بالأمان في بلدهم الثاني الأردن.
--(بترا)
ر ن/ب ع/ هـ ح
27/03/2024 20:49:06
MENAFN27032024000117011021ID1108029376
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