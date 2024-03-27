السياسة والمجتمع يطلق مشروع أفق جديد لتوحيد خطاب الشباب نحو التحديث

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أطلق معهد السياسة والمجتمع، اليوم الأربعاء، مشروع "أفق جديد" لتوحيد خطاب الشباب والنساء نحو التحديث السياسي، بهدف تعزيز مشاركتهم في العملية السياسية وصنع القرارات، لاسيما التي تمس احتياجاتهم وتطلعاتهم بشكل مباشر.

وقالت المدير التنفيذي للمعهد، رشا فتيان، إن المشروع الذي يُنفذ بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وبالشراكة مع مؤسسة نايا المجتمعة ومركز مواطنة للتنمية، يسعى لتوحيد الخطاب بين الشباب والمرأة وتجسير الفجوة بين صناع القرار والجيل القيادي الشبابي وفتح آفاق الحوار البناء الذي يدعم رؤى وخطاب التحديث السياسي.

وبينت أن معهد السياسة والمجتمع سعى منذ تأسيسه كمؤسسة وطنية غير ربحية إلى تحقيق وطرح الأفكار الريادية والحلول العملية لمعالجة التحديات وتفعيل دور الشباب في العملية السياسة والإصلاحية وتنفيذ الدراسات والأبحاث التي تقدم المعلومة العلمية المبنية على البحث والتقصي وتقديمها للمؤسسات المدنية والحكومية.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى خلق تأثير إيجابي عبر تزويد الفئة المستهدفة بالمهارات الضرورية للمشاركة الفعّالة في الحياة العامة والسياسية والقدرة على تحليل موضوعات؛ المشاركة المدنية والسياسية والعدالة وسيادة القانون والاتصال والإعلام والنزاهة والشفافية.

وقال مدير البرامج في المعهد، المهندس حسين الصرايرة، إن المشروع الذي يستمر على مدار عامين يسعى إلى توحيد الخطاب المجتمعي تجاه التحديث، ويتضمن العمل على تطوير مهارات وقدرات الشباب والشابات ومؤسسات المجتمع المدني في 6 محافظات هي، (إربد، المفرق، الزرقاء، مأدبا، الكرك، والطفيلة)، ويشارك في المشروع 90 شابًا وشابة، يتدربون بشكل متخصص في مجاليّ التنمية والتحديث، إضافة لورش العمل واللقاءات الدورية مع الخبراء وصنّاع القرار.

وأضاف أن المشروع سيتم تنفيذه عبر مراحل متعددة، حيث سيقوم الشباب بعد تلقيهم التدريب في مجالات التنمية المحلية والمشاركة المدنية والسياسية والإدارة العامة ومهارات الاتصال السياسي والمشروعات الريادية وقضايا البيئة والمناخ وسيادة القانون والنزاهة والشفافية، بإنشاء مبادرات مجتمعية داخل مجتمعاتهم وجامعتهم.

من جهته، بين مدير الإعلام والاتصال في المعهد، أحمد القضاة، أنّ المشروع يشمل بناء شراكات مع 7 مؤسسات مجتمع مدني في المحافظات المستهدفة لتعزيز قدرتهم على تطوير الحوار تجاه التحديث السياسي في الأردن.

وأشار إلى أنّ المشروع يهدف في مرحلته الأولى، إلى أن انعكاس التدريبات على رفع مستوى مشاركة الشباب في الانتخابات النيابية المقبل، التي تشملها قوانين الانتخاب والأحزاب الجديدة للمرة الأولى، وتتضمن المرحلة أيضا إنشاء مختبر لمشروع التحديث السياسي ومستوى انخراط الشباب في العمل الحزبي وفي الشأن العام.

وحضر حفل إطلاق المشروع الذي يقام بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني والحكومية رئيس الهيئة المستقلة للأنتخاب موسى المعايطة، والعين الدكتور محمد المومني، ومدير صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية رمزي طبلت، ووزير الشباب السابق الدكتور محمد أبو رمان وممثلون عن مؤسسات دولية ومحلية.

--(بترا)

رخ/ هـ ح

27/03/2024 20:34:37