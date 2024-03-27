لجنة فلسطين في الأعيان ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 آذار (بترا)- رحبت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال رئيس اللجنة، العين نايف القاضي، في بيان اليوم الأربعاء، إن التوصل لهذا القرار بعد طول انتظار أفضل كثيراً من عدم الوصول إليه، كما كانت تريد إسرائيل وحلفاؤها.

وبين أن الوصول إلى القرار جاء بعد جهود مخلصة ومكثفة ومضنية بذلها منذ بداية العدوان جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني إلى جانب صمود الشعب الفلسطيني الشجاع على أرض فلسطين سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشريف.

وأضاف العين القاضي أنه بات على العالم وعلى سلطة الاحتلال الامتثال وتقديم الدعم الكامل للقرار، الذي يدعو كذلك إلى حماية المدنيين الفلسطينيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عراقيل ولجميع مناطق القطاع دون تأخير.

وأوضح أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بعد التغيير الملحوظ في الموقف الدولي وخاصة من قبل الدول التي دعمت العدوان في البداية عادت وصححت موقفها وكان ذلك بسبب اللقاءات والزيارات المكثفة التي قام بها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تلك الدول وتوضيحه لحقائق الموقف في غزة والضفة والقدس.

وطالب العين القاضي بضرورة توحيد الموقف الفلسطيني والموقف العربي خلفه من أجل تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وأن يتخذ مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة كل الإجراءات الكفيلة لتحقيق حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967وعاصمتها القدس المحتلة.

وحذر من أية محاولة لتشويه الموقف الأردني الداعم الدائم للقضية الفلسطينية منذ بدايتها وحتى الوقت الحاضر وضرورة الوقوف خلف جلالة الملك ودوره الفاعل من أجل مصلحة الشعب الفلسطينية وحقه في الحياة المستقلة الكريمة على أرض فلسطين.

--(بترا)

م ش/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 20:11:33