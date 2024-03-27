الملك يزور البادية الوسطى ترافقه الملكة وولي العهد

MENAFN - Jordan News Agency)

الملك يعرب عن اعتزازه بوجوده بين إخوانه من قبيلة بني صخر.

الملك: الأردن تجاوز ظروفا ومراحل صعبة بهمة شعبه ومستمر في التطوير والتحديث والتقدم.

الملك: الأردن وطن النخوة والكرامة، والعالم يحترمه ويقدر مكانته ودوره.

الملك: المملكة معروفة بمواقفها في الدفاع عن حقوق الأشقاء والوقوف معهم بظروفهم الصعبة.

القسطل 27 آذار (بترا)- زار جلالة الملك عبدالله الثاني ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليوم الأربعاء، البادية الوسطى، والتقى وجهاءها وممثلين عن أبنائها.

وأعرب جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في باحة قصر المشتى بمنطقة القسطل بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، عن اعتزازه بوجوده بين إخوانه من قبيلة بني صخر، القبيلة الأردنية العربية الأصيلة والكريمة، مشيدا بإخلاصهم في خدمة الوطن.

وأكد جلالة الملك أن الأردن تجاوز ظروفا ومراحل صعبة بهمة شعبه، مشددا على الاستمرار في التطوير والتحديث والتقدم.

كما أكد جلالته أن الأردن وطن النخوة والكرامة، والعالم يحترمه ويقدر مكانته ودوره، ومواقفه معروفة في الدفاع عن حقوق الأشقاء والوقوف معهم بظروفهم الصعبة.

وتناول متحدثون في مداخلاتهم خلال اللقاء، الذي عقد ضمن سلسلة زيارات جلالته لمحافظات وبوادي المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي، ما حققته المملكة من تطور وإنجاز في عهد جلالة الملك عبر 25 عاما، بحكمة القيادة الهاشمية ووعي وعزيمة الأردنيين والأردنيات في المجالات كافة.

ولدى وصول جلالته موقع اللقاء، ألقى الشاعر فليح الجبور قصيدة ترحيبية بزيارة جلالة الملك.

وكان جلالة الملك شارك الحضور مأدبة الإفطار، بعد أن أدوا صلاة المغرب جماعة.

كما شاركت جلالة الملكة عددا من سيدات قبيلة بني صخر، مأدبة الإفطار.

وتخلل اللقاء فقرة فنية تراثية (السامر) من أداء مرتبات وحدة الهجانة في شرطة البادية الملكية.

وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي.

--(بترا)

ب ع/هـ ح

27/03/2024 20:17:42