مراد رئيسا لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)-اختارت الهيئة الإدارية الجديدة لجمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا)، علي مراد، رئيسا للجمعية، وذلك خلال اجتماعها الذي عقدته بعد فوزها بانتخابات الجمعية بالتزكية.

كما اختارت المهندس جمال بدران نائبا للرئيس، والمهندس فواز القطان أميناً للسر، والمهندس محمد الصمادي أميناً للصندوق، ومحمد القريوتي ورمزي المنى والمهندس أحمد السلاخ أعضاء.

وكانت الهيئة العامة للجمعية أقرت خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته مساء أمس الثلاثاء، التقريرين المالي والإداري عن أعمال (جيبا) للعام الماضي.

وحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، لفت مراد إلى الدور الفاعل الذي تلعبه جمعية (جيبا) كإحدى مؤسسات المجتمع المدني وكممثل للقطاع الخاص في تجسير علاقاته مع نظيره الأوروبي بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وبين أن مجلس الإدارة الجديد سيضع خطة عمل جديدة لمواصلة مسيرة الجمعية في تعزيز العلاقات الأردنية الأوروبية وإقامة الشراكات المستقبلية الواعدة، وتقديم الخدمات لأعضاء (جيبا) من مختلف القطاعات الاقتصادية وتعزيز الاستفادة من البرامج الأردنية الأوروبية المشتركة لتبادل الخبرات ولرفع قدرات الشركات والمؤسسات الأردنية بشكل أكبر.

يذكر أن جمعية (جيبا)، هيئة غير ربحية تأسست عام 1995، وتضم بعضويتها شريحة واسعة من رجال الأعمال والاقتصاديين الأردنيين أفراداً ومؤسسات.

--(بترا)

س ص/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 19:52:41