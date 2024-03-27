القضاة: الوصول إلى صياغة تشريعية ذات جودة عالية أحد الأهداف الأساسية للتشريع والرأي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- هبة العسعس- قال رئيس ديوان التشريع والرأي، الدكتور فيّاض القضاة، إن الوصول إلى صياغة تشريعية ذات جودة عالية تتسم بالدقة والوضوح ومراعية للفئات كافة، خاصة المرأة، هو أحد الأهداف الأساسية التي يسعى الديوان إلى تحقيقها بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين.

جاء ذلك خلال اختتام فعاليات البرنامج التدريبي "تطوير القدرات المؤسسية على صياغة الأدلة التشريعية"، اليوم الأربعاء، والذي نظم أعماله ديوان التشريع والرأي، بالشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وبدعم من توازن "برنامج تعزيز المهارات القيادية ومشاركة المرأة" الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

من ناحيتها، قالت الأمين العام للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، مها علي، إن التدرب على الصياغة أو إصدار أو مراجعة التشريعات القائمة أولوية وطنية تأتي في المقام الأول لتحقيق الرؤية الملكية للتحديث، والتي شملت كلا من المسار السياسي والاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام، الأمر الذي يضيف أهمية جوهرية لهذا البرنامج التدريبي الذي سيساهم في نشر المعرفة، وخلق بيئة عملية لتطبيق وتبني الأدلة التي تم تطويرها بناء على أفضل الممارسات وبشكل يتواءم مع المصلحة الوطنية.

من جهتها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ليزلي ريد، إن من شأن الطبيعة الشمولية لمنهجية هذا البرنامج التدريبي أن يضمن تجهيز الخريجين بأساسيات الصياغة القانونية، بما في ذلك كيفية اكتشاف التحيزات في التشريعات، وكيفية تداركها، من خلال دمج الأساليب التي تراعي الفوارق بين الجنسين، والتأكد من أن القوانين ستعكس الاحتياجات والتجارب المتنوعة لجميع الناس.

ويأتي الحفل الختامي للبرنامج التدريبي حول تطوير قدرات العاملين والعاملات في المؤسسات الرسمية على استخدام أدلة الصياغة التشريعية والصياغة المراعية للمرأة تتويجا لثماني دورات تدريبية انطلقت في أيار الماضي 2023، وبمشاركة 200 مشارك ومشاركة مُمَثلين عن 93 مؤسسة عامّة من مختلف مديريات الشؤون القانونية والمعنيين في مجال تمكين المرأة والجامعات الرسمية.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين والمشاركات بالأدوات المعرفية والتطبيقية التي تمكنّهم من صياغة التشريعات وفق أسس ومعايير موحدة تضمن انسجام التشريعات وعدم تباين أحكامها من جهة، وأن تأتي مراعية للمرأة من جهة أخرى، وتعزيز قدرات المشاركين في استخدام وتطبيق أدوات قياس وتحليل الأثر التشريعي والتي تُعد من أفضل الممارسات في التطوير التشريعي والتي تضمن تحقيق الأثر الاجتماعي المطلوب.

--(بترا)

ه ع/ب ع/ هـ ح

27/03/2024 19:48:46