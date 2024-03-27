الأميرة بسمة بنت طلال ترعى افتتاح معرض جهد الأيادي في العقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 27 آذار(بترا) أمين المعايطة- رعت سمو الأميرة بسمة بنت طلال، اليوم الأربعاء في العقبة، افتتاح معرض جهد الأيادي، وتوقيع اتفاقية تعاون بين مركز الأميرة بسمة للتنمية بالعقبة التابع للصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية(جهد) ومجلس محافظة العقبة.

وأكدت سموها، خلال توقيع الاتفاقية، أن "جهد" يسعى في إطار خططه وأهدافه إلى المساهمة في تلبية طموحات واحتياجات المجتمعات المحلية، انسجاما مع رؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات.

وقالت سموها، إن الشراكة مع مجلس محافظة العقبة تضاف إلى سلسلة شراكات بين جهد وعدد من المؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتركز في أهدافها على المساهمة في تنمية المجتمع وتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للأسر والأفراد والمجتمع بشكل عام.

وثمنت سموها دور مؤسسات المجتمع المدني الأردنية لمساهمتها في توفير متطلبات التنمية المجتمعية، مشيدة في هذا الإطار بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومجلس المحافظة وشركة تطوير العقبة في إقامة ودعم المشاريع التنموية، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة ومحاربة البطالة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار العقبة.

وأشارت سموها إلى الأهمية السياحية والاقتصادية لمدينة العقبة، وما تحظى به من دعم ومتابعة مستمرة من جلالة الملك لتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجعلها مركزا لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية، ووجهة سياحية رئيسة في المنطقة.

بدوره، أشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بدور الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في تحقيق التنمية المجتمعية، عبر العديد من المبادرات والبرامج، مؤكدا أهمية الاستمرار في هذا الجهود واستدامتها، بما يحقق أهداف التنمية المجتمعية المنشودة.

من جانبه، قال رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو، إن المجلس لديه تشاركية وتكاملية مع جميع الجهات المعنية بتطوير المجتمع المحلي في محافظة العقبة.

وبين أن الشراكة مع جهد ومركز الأميرة بسمة تندرج ضمن أهداف المجلس لدعم المجتمعات المحلية والمساهمة في تنميتها، مشيرا إلى الشراكة مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص لذوي الإعاقة.

وتتضمن الاتفاقية بحسب عمرو، تمويل تأهيل وصيانة عدد من الفروع التابعة لمركز الأميرة بسمة للتنمية في محافظة العقبة، ودعم المشاريع الإنتاجية خاصة الموجهة لذوي الإعاقة، إضافة إلى تأهيل قاعة كبار السن في مركز العقبة ودعم مشاريع الحرف اليدوية النسوية.

وكانت مديرة مركز الأميرة بسمة للتنمية في العقبة المهندسة آية الكلالدة، أكدت حرص المركز على المساهمة في التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة والشباب في العقبة، من خلال برامج ريادية عديدة تركز على قطاعات المرأة والشباب والطفولة إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعرضت مديرات مراكز الأميرة بسمة للتنمية في الريشة والقويرة والحميمة، طبيعة عمل المراكز وبرامجها واحتياجاتها، مثلما أكدن أهمية الدور التنموي لهذه المراكز خاصة في المناطق النائية.

وحضر توقيع الاتفاقية، نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة المهندس حمزه الحاج حسن، والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومفوض الشباب والرياده في السلطه رمزي الكباريتي .

وكانت سمو الأميرة بسمة، قد افتتحت معرض جهد الأيادي في العقبة، الذي تديره عدد من السيدات من محافظة العقبة، ويعرضن من خلاله انتاجهن من المصنوعات والمشغولات اليدوية، والمنتجات الغذائية.

ويشكل المعرض مصدر دخل للسيدات اللواتي يحمل منتجهن علامة تجارية مسجلة باسم" جهد الأيادي"، ويتم تسويقه داخل العقبة وخارجها، ويساعد السيدات في إيجاد مصدر دخل لهن ولأسرهن عبر مشاريع صغيرة.

يذكر أن معرض جهد الأيادي مخصص من قبل سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة منذ عام 2014، فيما تم أخيرا إعادة تأهيل وصيانة صالة العرض في المعرض بدعم من شركة تطوير العقبة.

--(بترا)

ا م/ ن ح/ف ق

27/03/2024 17:31:30