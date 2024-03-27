كابيتال بنك يوافق على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أقرت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك، خلال اجتماعها السنوي العادي الذي عقد اليوم الأربعاء، بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم السالم، وحضور مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ، وممثل عن البنك المركزي الأردني، والرئيس التنفيذي بالوكالة للمجموعة سامر العالول، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15 بالمئة من رأس مال البنك.

وأكد السالم على حصافة واتزان السياسات النقدية والمالية المتبعة في المملكة، التي كان لها الأثر الواضح في التخفيف من حدة الصدمات الخارجية على اقتصادنا الوطني، مشيدا بقدرة الأردن على المحافظة على استقراره المالي والنقدي ومعدلات مخاطره التي تعتبر الأدنى ضمن الدول المستوردة للنفط في المنطقة، والأدنى ضمن الدول التي من نفسِ فئة التصنيف الائتماني عالمياً.

كما سجل الاقتصاد الوطني نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 2.6 بالمئة عام 2023 مقابل 2.4 بالمئة لعام 2022، وتحسنٍ في معدل البطالة خلال الربع الثالث لعام 2023 إلى نحو 22.3 بالمئة ، مع انخفاض في مستوى عجز الميزان التجاري بنسبة 10 بالمئة خلال العام 2023، وسط اتفاق الوكالات العالمية على تثبيت التصنيف الائتماني للاقتصاد الوطني مع نظرة مستقبلية إيجابية ومستقرة.

وأشار السالم إلى أن السنة الماضية كانت استثنائية بالنسبة لكابيتال بنك، حيث واصل مسيرة التميز، وحقق المزيد من النجاحات والإنجازات التي أثمرت عن نتائج إيجابية ممتازة، و تحقيق نموٍ ملحوظ في عدة مجالات من بينها الأصول، والأرباح، وحجم الودائع، وغيرها من المؤشرات المالية".

أما فيما يخص الشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، فقد أوضح السالم أن المصرف الأهلي العراقي سجل نمواً ضخماً في ودائعِ عملائه من الأفراد والشركات، وارتفاعاً كبيراً في حجم الاعتمادات المستندية المصدرة، مدعوماً بتعزيز شبكة البنوك المراسلة لديه والتي تجاوزت 30 بنكاً في مختلف دول العالم. كما نما حجم التسهيلات الائتمانية لديه، وارتفع اجمالي موجوداته بحوالي 65 بالمئة.

الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك سامر العالول، أكد أن المجموعة تمكنت من إحراز نتائج مالية قوية مع نهاية العام 2023 انعكست من خلال تحقيق نمو بنسبة 17 بالمئة في صافي الأرباح، حيث شكل هذا الأداء مؤشراً واضحاً على المرونة المالية الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة واتباعها نهجاً ثابتاً ومتنوعاً في الأعمال.

واستعرض العالول عدداً من المؤشرات المالية التي حققتها المجموعة مع نهاية العام الماضي منها؛ ارتفاع صافي دخل المجموعة بنسبة 64.7 بالمئة ليبلغ مع نهاية العام 2023 ما مقداره 346.9 مليون دينار، مقابل 210.6 مليون دينار في نهاية العام 2022 .

وأشار إلى أن مجموع ودائع العملاء في نهاية العام الماضي ارتفعت بنسبة مقدارها 12.2 بالمئة لتصل إلى 5.5 مليار دينار، مقابل 4.9 مليار دينار في نهاية العام 2022، فيما ارتفعت صافي التسهيلات الائتمانية مع نهاية العام 2023 بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 3.4 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار في نهاية العام 2022.

وبين أن المجموعة واصلت تنفيذ سياستها التحوطية حيث عملت على زيادة المخصصات للخسائر الائتمانية المتوقعة لتصل إلى 73 مليون دينار مع نهاية العام 2023، مقارنة بـ 28مليونا مع نهاية العام 2022، وذلك عملاً بالسياسة الائتمانية الحصيفة للمجموعة وتحوطاً منها للمتغيرات والتقلبات الاقتصادية، وانسجاماً مع الخطط الموضوعة لتحقيق النمو المستدام.

وبين العالول أن صافي حقوق مساهمي المجموعة نما مع نهاية العام 2023 ليصل إلى659 مليون دينار مقابل 617 مليون دينار في العام 2022، مما انعكس إيجاباً على نسبة كفاية رأس المال التنظيمي حيث تجاوزت 15 بالمئة وهي أعلى من الحد المطلوب من الجهة الرقابية.

--(بترا)

رش/ ف م/ف ق

27/03/2024 17:00:39