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الملكة تستمع من المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

3/27/2024 2:39:40 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في مكتبها اليوم الأربعاء، المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية انجير اشنغ، واستمعت منها لشرح عن أوضاع الأطفال في قطاع غزة وما يتعرضون له من قتل وتشويه.
وبحث اللقاء سبل تخفيف آثار الحرب الدموية التي تدمر حياة الأطفال، وحث المجتمع الدولي على زيادة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع الإصرار على ضرورة وقف فوري ونهائي لإطلاق النار.
وأكد اللقاء الذي حضرته المستشار الاستراتيجي للسياسات أنيتا باي، ضرورة فتح المزيد من المعابر البرية لزيادة تدفق المساعدات.
يذكر أن مؤسسة إنقاذ الطفل تدعو إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في قطاع غزة، واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لوقف جوع الأطفال.
--(بترا)
ن ح /ف ق
27/03/2024 17:07:14

MENAFN27032024000117011021ID1108029360

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