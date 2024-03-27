اختتام المرحلة الأولى من بطولة الشباب الرمضانية في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- اختتمت مساء أمس، المرحلة الأولى من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات "رمضانيات"على مستوى ألوية محافظة العاصمة.
ووفق بيان مديرية شباب العاصمة اليوم الأربعاء، شارك في البطولة 148 فريقا من ألوية العاصمة كافة، و 1776 لاعبا ومدربا وإداريا، لتنطلق المرحلة الثانية على مستوى المحافظة يوم الأحد المقبل، وتستمر لغاية 4 نيسان في قصر الرياضة/ مدينة الحسين للشباب.
وكانت نتائج الفرق على النحو التالي : لواء الموقر فوز فريق البروماكس ، لواء الجيزة فوز فريق الشرق الأوسط، لواء سحاب فوز فريق الففتين، لواء وادي السير فوز فريق ابو نصير، لواء الجامعة فوز فريق نادي شباب شفا بدران، لواء القويسمة فوز فريق ابو علندا، لواء ماركا فوز فريق مطاعم حمادة، لواء القصبة فوز فريق فلسطين ، لواء ناعور فوز فريق الختايرة.
--(بترا)
س ح / ف م
27/03/2024 16:47:41
MENAFN27032024000117011021ID1108029359
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