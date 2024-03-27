اختتام المرحلة الأولى من بطولة الشباب الرمضانية في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- اختتمت مساء أمس، المرحلة الأولى من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم 2024، التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات "رمضانيات"على مستوى ألوية محافظة العاصمة.

ووفق بيان مديرية شباب العاصمة اليوم الأربعاء، شارك في البطولة 148 فريقا من ألوية العاصمة كافة، و 1776 لاعبا ومدربا وإداريا، لتنطلق المرحلة الثانية على مستوى المحافظة يوم الأحد المقبل، وتستمر لغاية 4 نيسان في قصر الرياضة/ مدينة الحسين للشباب.

وكانت نتائج الفرق على النحو التالي : لواء الموقر فوز فريق البروماكس ، لواء الجيزة فوز فريق الشرق الأوسط، لواء سحاب فوز فريق الففتين، لواء وادي السير فوز فريق ابو نصير، لواء الجامعة فوز فريق نادي شباب شفا بدران، لواء القويسمة فوز فريق ابو علندا، لواء ماركا فوز فريق مطاعم حمادة، لواء القصبة فوز فريق فلسطين ، لواء ناعور فوز فريق الختايرة.

--(بترا)

س ح / ف م

27/03/2024 16:47:41