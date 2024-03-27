حوارية في جرش بعنوان إنجازات ملكية خلال ربع قرن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 27 آذار (بترا) – علي فريحات - نظمت مديرية شباب جرش اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني بعنوان "إنجازات ملكية خلال 25 عاما " .
وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إنه خلال ربع قرن ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، شهدت المملكة نهضة وتطورات في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات العامة والبنى التحتية وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.
وأشاد عضيبات بالجهود الملكية في دعم الأشقاء في غزة ووقف العدوان عليهم بالوسائل كافة، وتنفيذ الإنزالات الجوية.
وأكد مدير شباب جرش الدكتور حمزه العقيلي، اهتمام وزارة الشباب بهذه اللقاءات الشبابية في جميع المديريات والمراكز الشبابية، مبينا أنه لابد من تفعيل دور الشباب واشراكهم في القرارات التي تهمهم .
واشتملت الجلسة التي حضرها 100 شاب، نقاشا حول دور الشباب في تنمية وازدهار الوطن وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية.
--(بترا )
ع ف/ ف م
27/03/2024 16:46:51
MENAFN27032024000117011021ID1108029358
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