حوارية في جرش بعنوان إنجازات ملكية خلال ربع قرن

MENAFN - Jordan News Agency)

جرش 27 آذار (بترا) – علي فريحات - نظمت مديرية شباب جرش اليوم الأربعاء، جلسة حوارية بمناسبة اليوبيل الفضي لجلالة الملك عبد الله الثاني بعنوان "إنجازات ملكية خلال 25 عاما " .

وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية الدكتور عاطف عضيبات، إنه خلال ربع قرن ومنذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، شهدت المملكة نهضة وتطورات في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخدمات العامة والبنى التحتية وقطاع الاتصالات والتكنولوجيا والتعليم.

وأشاد عضيبات بالجهود الملكية في دعم الأشقاء في غزة ووقف العدوان عليهم بالوسائل كافة، وتنفيذ الإنزالات الجوية.

وأكد مدير شباب جرش الدكتور حمزه العقيلي، اهتمام وزارة الشباب بهذه اللقاءات الشبابية في جميع المديريات والمراكز الشبابية، مبينا أنه لابد من تفعيل دور الشباب واشراكهم في القرارات التي تهمهم .

واشتملت الجلسة التي حضرها 100 شاب، نقاشا حول دور الشباب في تنمية وازدهار الوطن وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمشاركة السياسية.

--(بترا )

ع ف/ ف م

27/03/2024 16:46:51