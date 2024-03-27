تدشين مشروع كرافانات في مخيم الزعتري

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 27 آذار (بترا)- دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتري.

ويهدف المشروع لتأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية، مما يسهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية للاجئين في مخيم الزعتري والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.

وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، "ندشّن اليوم مشروعا جديدا يتم تنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين"، لافتا إلى أننا نسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع للتخفيف من الأعباء السكنية التي يمر بها اللاجئون السوريون داخل مخيم الزعتري" .

وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري، أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من المركز بالشراكة مع الهيئة.

--(بترا)

ه ق/ ف م/ف ق

27/03/2024 15:50:29