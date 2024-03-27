تدشين مشروع كرافانات في مخيم الزعتري

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 27 آذار (بترا)- دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، مشروع تأمين الكرافانات داخل مخيم الزعتري.
ويهدف المشروع لتأمين 500 أسرة من اللاجئين السوريين بكرافانات سكنية، مما يسهم بتعويض عدد من الكرافانات القديمة غير القابلة للاستعمال، واحتواء الزيادة العددية للاجئين في مخيم الزعتري والمتزوجين حديثاً من سكان المخيم.
وقال أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، "ندشّن اليوم مشروعا جديدا يتم تنفيذه مع شريكنا الاستراتيجي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين"، لافتا إلى أننا نسعى من خلال تنفيذ هذا المشروع للتخفيف من الأعباء السكنية التي يمر بها اللاجئون السوريون داخل مخيم الزعتري" .
وأكد مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري، أن المشروع يأتي ضمن حزمة من المشاريع النوعية في قطاعات الأمن الغذائي والإيواء وإعادة التأهيل والصحة بتمويل من المركز بالشراكة مع الهيئة.
--(بترا)
ه ق/ ف م/ف ق
27/03/2024 15:50:29
MENAFN27032024000117011021ID1108029356
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