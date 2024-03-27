تعيين حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- عينت دائرة الحكام في اتحاد كرة القدم، حكام الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين التي تنطلق يوم غد الخميس.

وسمت دائرة الحكام، الطواقم التحكيمية لمباريات الأسبوع الـ 15 على النحو التالي:

مباراة مغير السرحان وشباب العقبة

الحكم: محمود صبيح، الحكام المساعدون حمزة سعادة، حمزة أبو عبيد، وعمر المعاني رابعا.

مباراة السلط وسحاب:

الحكم: أدهم المخادمة، الحكام المساعدون عمرو عجاج، محمد محرم، وعبدالرحمن شتيوي رابعا.

مباراة الحسين ومعان:

الحكم: مروان اسماعيل، الحكام المساعدون محمود ظاهر، أحمد الحتو، ومحمد عرفة رابعا.

مباراة شباب الأردن والرمثا:

الحكم: محمود سوالمة، الحكام المساعدون قيس خميس، صابرين العبادي، ومراد زواهرة رابعا.

مباراة الفيصلي والوحدات:

الحكم: أحمد فيصل للساحة، الحكام المساعدون أحمد مؤنس، محمد الخلف، ومحمد مفيد رابعا، وحمزة سعادة حكم إضافي.

مباراة الجليل والأهلي:

الحكم: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدون أيمن عبيدات، أحمد سمارة، وموسى اللحام رابعا.

--(بترا)

خ خ/ ف م

27/03/2024 15:44:17