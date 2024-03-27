خدمات الأعيان تقر مشروع قانون اتفاقية المطار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 27 آذار (بترا) – وافقت لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان، على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المُعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي لسنة 2024، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال ترؤس، رئيس لجنة الخدمات العين الدكتور مصطفى الحمارنة، بحضور وزيري الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة والنقل وسام التهتموني، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من الأعيان.

وقال العين الحمارنة إن مشروع القانون، يُعد من القوانين الهامة، التي تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، الرامية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في البلاد، مؤكدًا أن قطاع النقل يعتبر شريان الاقتصاد، كونه محركا رئيسا لجميع القطاعات.

ولفت إلى أهمية الاستثمار بمطار الملكة علياء الدولي وتطويره ليكون قادرًا على منافسة مطارات الدول الأخرى، لا سيما وأنه البوابة الرئيسية للأردن.

بدورها قالت الوزيرة نمروقة، إن أسباب إجراء التعديلات على "اتفاقية المطار"، تكمن في أن تنفيذ الاتفاقية لا تتم إلا بموجب القانون التزاماً باحكام المادة 117 من الدستور، مبينة أن التعديلات شملت مواد جوهرية تستلزم تعديل قانوني عليها لتتوافق مع النص الدستوري المتعلق بالاتفاقيات.

وأشارت إلى أن التعديلات جاءت لتعزيز الوضع الاستثماري في الأردن، وللحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، مبينة أن مصلحة الحكومة تكمن بالتمديد للشركة المستثمرة لضمان تحقيق أهداف استدامة واستمرارية تشغيل المطار.

ونوهت إلى أن الشركة المستثمرة تأثرت بشكل كبير نتيجة إغلاق المطار لمدة 7 أشهر جراء أزمة جائحة كورونا، التي شكلّت ظروفًا قاهرة تسببت بتأخير تنفيذ وتسليم المشروع، وأدت إلى خسائر كبيرة على الشركة المستثمرة.

من ناحيتها، قالت الوزيرة التهتموني، إن أسباب تعديل بعض المواد على بنود الاتفاقية جاءت بسبب وجود بعض الأوامر التغييرية، التي طالبت بها الجهة المستثمرة ليتسنى لها الاستمرار بعملية التطوير وصيانة مرافق المطار.

وأكدت أن الشركة المستثمرة تحملت كل تكاليف الأوامر التغييرية وغرامات التأخير، التي ترتبت عليه نتيجة التأخير بعملية التسليم.

وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية على مشروع قانون "اتفاقية المطار"، الموقعة بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي، وذلك بعد أن حولته الحُكومة للمجلس مع إعطائه صفة الاستعجال.

--(بترا)

م ش/ ف م/اح

27/03/2024 15:38:51