مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة

MENAFN - Jordan News Agency)



عمان 27 آذار (بترا)- قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي اليوم الأربعاء، إن ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة.

وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أضافت ألبانيزي في تقرير قدمته خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الأ{بعاء، إن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء وهو ما يصنف إبادة جماعية، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها بإعداد التقرير.

وقالت ألبانيزي، إن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، كما نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 1948 هو إبادة جماعية.

وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة، مشيرة إلى أنه إذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين، كما أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وذكرت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين، مشيرة إلى أن هدفي ليس التأثير في محكمة العدل بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي.

وشددت ألبانيزي، على أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين، كما أن على العالم مواجهة وحشية إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي.

--(بترا)

رصد / م ح/اح

27/03/2024 15:31:14