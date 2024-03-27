مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي اليوم الأربعاء، إن ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، أضافت ألبانيزي في تقرير قدمته خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان بجنيف اليوم الأ{بعاء، إن ما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء وهو ما يصنف إبادة جماعية، مشيرة إلى أنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتها بإعداد التقرير.
وقالت ألبانيزي، إن الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية، كما نحتاج لمزيد من البحث لنقرر إذا كان ما حدث في عام 1948 هو إبادة جماعية.
وأكدت أن إسرائيل تلاعبت بالقانون الدولي الإنساني لتبرير ارتكاب انتهاكاتها في غزة، مشيرة إلى أنه إذا كانت المحكمة الجنائية جادة بالتحقيق بشأن غزة فستنشغل لعشرات السنين، كما أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي ونحن بحاجة إلى قوة تفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وذكرت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل قالت إن هدفها هو تدمير حركة حماس لكن أفعالها أدت لقتل كثير من المدنيين، مشيرة إلى أن هدفي ليس التأثير في محكمة العدل بل تأكيد الالتزام بالقانون الدولي.
وشددت ألبانيزي، على أن ما تفعله إسرائيل في غزة هو خلق ظروف تجعل الحياة مستحيلة للفلسطينيين، كما أن على العالم مواجهة وحشية إسرائيل والالتزام بالقانون الدولي.
--(بترا)
رصد / م ح/اح
27/03/2024 15:31:14
MENAFN27032024000117011021ID1108029352
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