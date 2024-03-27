المبيضين: العقيدة الهاشمية ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أن العقيدة الهاشمية ثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه ولغاية جلالة الملك عبدالله الثاني.

وقال المبيضين خلال كلمة له في ندوة أقامتها جامعة عمان العربية اليوم الأربعاء، بمناسبة "ذكرى معركة الكرامة"، إن الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة تتزامن مع صمود أهل قطاع غزة في وجه الحرب المستعرة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على القطاع.

ولفت إلى الدعم الذي يقدمه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني للأهل في قطاع غزة والضفة الغربية، سواء من خلال المستشفيات الميدانية الأردنية في القطاع ونابلس وجنين، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي المستمرة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وتحمل مساعدات على غزة، إضافة إلى قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تسيّرها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص عبر الجسر البري من خلال جسر الملك حسين، ليتم ايصالها إلى معبر كرم أبو سالم ثم إلى غزة.

وأشار المبيضين إلى أن تاريخ الحادي والعشرين من آذار يُعد بداية لنهضة جعلت من الأردن أنموذجا في الاستقرار والمنعة وسط إقليم ملتهب، مستذكرا شهداء الجيش العربي في معركة الكرامة الذين بذلوا التضحيات في سبيل الدفاع عن حدود الوطن، ولا يزالون يقدمون أجمل صفحاتنا في الذود عن حدودنا الشمالية والشمالية الشرقية ضد عصابات ومهربي المخدرات.

بدوره، قال رئيس مجلس أمناء الجامعة المحامي الدكتور عمر مشهور حديثه الجازي: "في يوم الحادي والعشرين من آذار من كل عام نستذكر يوم الكرامة، يوم التضحية والصمود والانتقام من العدو ورد كيده وإعادة الاعتبار للجيش العربي وللأمة العربية جمعاء بعد هزيمة حزيران قبلها بأقل من عام".

وأشار إلى أن الاحتفال بمعركة الكرامة الخالدة كل عام يُعد مهما لأنها جزء من تاريخ الأمة، ومحطة متقدمة من تاريخ الجيش العربي، مستذكرا تضحيات أفراد الجيش العربي الذين تركوا الغالي والنفيس وزهدوا بالحياة ومتاعها لتبقى الكرامة الأردنية والعربية "عنوانا وشعارا أبديا يرتسم وشما على صدر كل عربي أردني حرٍ يؤمن بعدالة قضيته وحقه في بناء قوميته على ترابه الوطني".

وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد الوديان إن "ذكرى معركة الكرامة تمر هذا العام، والجيش الإسرائيلي يشن عدوانا غاشما على قطاع غزة، وهو نفسه الذي حاول قبل ستةٍ وخمسين عاماً اقتحام حدودنا الأردنية واحتلال جزء من أرضنا".

وأشار إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في نصرة غزة والعمل على وقف الحرب وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في القطاع.

وعقب الندوة، اطلع الوزير المبيضين على معرض الصور الذي أقامته مديرية الإعلام العسكري في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي في الجامعة، بمناسبة الاحتفال بذكرى معركة الكرامة، والذي يسلط الضوء على مراحل ومفاصل مهمة في تاريخ الأردن.

--(بترا)





هـ أ /اح

27/03/2024 15:28:59