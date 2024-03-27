بدء استقبال طلبات الالتحاق بالفوج الرابع من برنامج خُطى الحسين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الالتحاق للفوج الرابع من برنامج "خُطى الحسين"، أحد برامجها المخصصة لبناء القيادات الشبابية، الذي يستمر لمدة عام.
وقالت المؤسسة، إن باب التقديم مفتوح لاختيار 50 مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات المملكة، إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة حتى نهاية عمل يوم الأحد 21 نيسان المقبل.
وعن شروط الانضمام للبرنامج، أوضحت المؤسسة أن البرنامج مخصص للفئة العمريّة بين 20-25 عاما، ويشترط استكمال جميع وثائق التسجيل وتحقيق المستوى المهني المطلوب ضمن الأسئلة الإنشائية والفيديو الشخصي في طلب الالتحاق، والتقدّم لامتحان مستوى لغة انجليزيّة، كما يجب اجتياز مرحلة التقييمات المتخصصة للقدرات الذهنية، والقيادية، والسلوكية والذكاء العاطفي، وصولاً للمقابلة الشخصيّة.
و"خُطى الحسين" أحد برامج مؤسسة ولي العهد ويندرج تحت مسار "القيادة"، ويتميز بأنه منظومة حديثة ورائدة تحت مفهوم "الخدمة من أجل القيادة" ويركز على إعداد جيل من الشباب والشابات ورفدهم بالمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا قادة فاعلين في القطاعات العامة والخاصة والمدنية.
--(بترا)
ن ح/ف ق
27/03/2024 15:17:33
MENAFN27032024000117011021ID1108029350
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.