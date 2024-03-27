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بدء استقبال طلبات الالتحاق بالفوج الرابع من برنامج خُطى الحسين

3/27/2024 2:39:18 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أعلنت مؤسسة ولي العهد، اليوم الأربعاء، بدء استقبال طلبات الالتحاق للفوج الرابع من برنامج "خُطى الحسين"، أحد برامجها المخصصة لبناء القيادات الشبابية، الذي يستمر لمدة عام.
وقالت المؤسسة، إن باب التقديم مفتوح لاختيار 50 مشاركا ومشاركة من مختلف محافظات المملكة، إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة حتى نهاية عمل يوم الأحد 21 نيسان المقبل.
وعن شروط الانضمام للبرنامج، أوضحت المؤسسة أن البرنامج مخصص للفئة العمريّة بين 20-25 عاما، ويشترط استكمال جميع وثائق التسجيل وتحقيق المستوى المهني المطلوب ضمن الأسئلة الإنشائية والفيديو الشخصي في طلب الالتحاق، والتقدّم لامتحان مستوى لغة انجليزيّة، كما يجب اجتياز مرحلة التقييمات المتخصصة للقدرات الذهنية، والقيادية، والسلوكية والذكاء العاطفي، وصولاً للمقابلة الشخصيّة.
و"خُطى الحسين" أحد برامج مؤسسة ولي العهد ويندرج تحت مسار "القيادة"، ويتميز بأنه منظومة حديثة ورائدة تحت مفهوم "الخدمة من أجل القيادة" ويركز على إعداد جيل من الشباب والشابات ورفدهم بالمهارات والمعارف اللازمة ليكونوا قادة فاعلين في القطاعات العامة والخاصة والمدنية.
--(بترا)
ن ح/ف ق
27/03/2024 15:17:33

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