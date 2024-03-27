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العين الجاغوب عضو بلجنة شؤون الشرق الأوسط بالاتحاد البرلماني الدولي

3/27/2024 2:39:17 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمّان 27 آذار (بترا) – انتخب المجلس الحاكم في الاتحاد البرلماني الدولي، رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان العين الدكتورة محاسن الجاغوب، عضوا في لجنة شؤون الشرق الأوسط في الاتحاد.
وتُشارك العين الجاغوب ضمن وفد من مجلس الأعيان يرأسه رئيس اللجنة الإدارية في المجلس العين الدكتور خالد البكار، وعضوية العين طلال الماضي، بأعمال الدورة 148 للجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
وجاء انتخاب العين الجاغوب، نتيجة سمعة الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على مستوى العالم، وما يلعبه الأردن في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيان لمجلس الأعيان اليوم الأربعاء.
وقال بيان المجلس، أن الجاغوب كانت استعرضت في جلسة "منتدى النساء البرلمانيات"، المنعقدة على هامش اجتماعات الاتحاد، الجهود الأردنية في تمكين المرأة وتعزيز دورها وضمان حقوقها وإزالة جميع أشكال التمييز ضدها.
وتطرقت إلى الدعم الملكي للمرأة الأردنية لأهمية دورها في تطوير الوطن وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة التزام الحكومة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات.
--(بترا)
م ش/ن ح/اح
27/03/2024 15:14:11

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