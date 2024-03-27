اختتام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية في إربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 27 آذار (بترا)- اختتمت في محافظة إربد مساء أمس، منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024، والتي نظمتها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات على مستوى الألوية.
وفاز في البطولة فريق شباب حواره بطلا للواء قصبة إربد، وفريق الاتحاد جديتا بطلا للواء الكورة، وفريق السمرية بطلا للواء بني كنانة.
كما فاز فريق الزرنوجي بطلا للواء الطيبة، وفريق النجوم الغور بطلا للواء الأغوار الشمالية، وفريق القميم بطلا للواء الوسطية، وفريق الكرامة بطلا للواء المزار الشمالي، أما في لواء بني عبيد فقد فاز الفريق الريدز، وفي لواء الرمثا فاز فريق الرمثا شلباية.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن الفرق الفائزة تسلمت الكأس والميداليات الذهبية والفضية من الحكام الإداريين، لوصولهم وتأهلهم لخوض مباريات الأسبوع المقبلة على مستوى المحافظة.
وأشار الى أن هذه البطولة التي تطلقها الوزارة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وايجاد روح التنافس الإيجابي فيما بينهم، واستثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة.
--(بترا)
ع ع /ع س/ف ق
27/03/2024 15:11:49
MENAFN27032024000117011021ID1108029348
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