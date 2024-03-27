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اختتام منافسات الدور الأول لبطولة الشباب الرمضانية في إربد

3/27/2024 2:39:16 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 27 آذار (بترا)- اختتمت في محافظة إربد مساء أمس، منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024، والتي نظمتها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات على مستوى الألوية.
وفاز في البطولة فريق شباب حواره بطلا للواء قصبة إربد، وفريق الاتحاد جديتا بطلا للواء الكورة، وفريق السمرية بطلا للواء بني كنانة.
كما فاز فريق الزرنوجي بطلا للواء الطيبة، وفريق النجوم الغور بطلا للواء الأغوار الشمالية، وفريق القميم بطلا للواء الوسطية، وفريق الكرامة بطلا للواء المزار الشمالي، أما في لواء بني عبيد فقد فاز الفريق الريدز، وفي لواء الرمثا فاز فريق الرمثا شلباية.
وقال مدير شباب إربد يحيى المومني، إن الفرق الفائزة تسلمت الكأس والميداليات الذهبية والفضية من الحكام الإداريين، لوصولهم وتأهلهم لخوض مباريات الأسبوع المقبلة على مستوى المحافظة.
وأشار الى أن هذه البطولة التي تطلقها الوزارة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وايجاد روح التنافس الإيجابي فيما بينهم، واستثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة.
--(بترا)
ع ع /ع س/ف ق
27/03/2024 15:11:49

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