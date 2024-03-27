جيدكو توقع 193 اتفاقية مع مستفيدي التنمية الاقتصادية الريفية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا) عائشة عناني- وقع 193 مستفيداً اتفاقيات منح مقدمة من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، اليوم الأربعاء، الذي تنفذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، والممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالتعاون مع الحكومة الهولندية.

وحصل 176 متقدماً منهم على منح إنتاجية، تتراوح قيمتها بين 1650-4900 يورو، وحصل 17 متقدماً على منح ريادية تتراوح قيمتها بين 3200-9800 يورو، وتبلغ القيمة الإجمالية لجميع المنح 649 ألف يورو.

ويستهدف البرنامج صغار المزارعين، والمرأة الريفية والشباب، ومجموعات وجمعيات المزارعين، المصنعين والمصدرين للمنتجات الزراعية، بهدف تنمية القدرات التقنية والتنافسية لصغار المزارعين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق الريفية، في معظم المحافظات.

ويهدف البرنامج كذلك إلى تقديم تمويل جزئي، لتحسين وتحديث الجوانب الأساسية ولدعم نماذج المشاريع الزراعية الإنتاجية، والتصنيعية والريادية في المجال الزراعي، من خلال دعم تطوير وتحديث سلسلة القيمة الزراعية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، خلال حفل توقيع الاتفاقيات، إن التعاون بين المؤسسات الوطنية في تنفيذ هذا المشروع، يعد رسالة واضحة على مدى التناغم في تنفيذ مثل هذه البرامج التي تصب في مصلحة القطاع الزراعي، الذي أثبت نجاحه في مختلف الأزمات.

وأضاف، إن القطاع الزراعي ساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من مختلف السلع والمنتجات، كما ساهمت المشاريع الإنتاجية في توفير أكثر من 3800 فرصة عمل حديدة في مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن تقديم الدعم الفني والمالي لصغار المزارعين، والمرأة الريفية، يسهم في تحسين فرص حصولهم على التمويل، وتوفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية، وتحسين دخل الأسر الريفية.

وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن قضايا التنمية الريفية هي من ضمن الأولويات التي ركزت عليها الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2022-2025 نظراً لدورها الكبير في توليد فرص العمل في مناطق الأطراف، خاصة في الريف والبادية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يمثل النشاط الاقتصادي الرئيسي في هذه المناطق، ويعد الأكثر أهمية في إيجاد القيمة المضافة وفرص العمل فيها.

وأكد الحنيفات، أن القطاع الزراعي لم يتلق الاهتمام الكافي خلال العقود الماضية، ما راكم مشاكل العمالة والبطالة، وتبعاتهما سواء على مستوى القطاع الزراعي و التنمية الريفية.

ولفت إلى أن الوزارة نفذت من خلال الخطة الوطنية للزراعة المستدامة العديد من البرامج والمشاريع التي هدفت إلى توفير المهارات اللازمة للشباب والفتيات في الريف، وتوفير التمويل لأنشطة التنمية الريفية من خلال قروض بدون فائدة، كما قدمت التمويل من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي، مؤكداً عزم الوزارة الاستمرار في دعم برامج التمويل الريفي خلال خطتها حتى عام 2028.

وشدد على أن قضايا التنمية الريفية تتطلب تكثيف الجهود بين مختلف الوزارات والمؤسسات العاملة في التنمية الريفية في القطاعين العام والخاص، وهو ما تم بالفعل خلال تنفيذ مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، حيث شاركت كل من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، ومؤسسة نهر الأردن، والمركز الوطني للبحوث الزراعية، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والبنك المركزي الأردني، والجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الخضار والفواكه؛ والبنك المركزي في تنفيذه وكشف عن افتتاح معارض للمنتجات الريفية في كل من عمان وإربد، خلال الفترة المقبلة، بما يمكن أصحاب المشاريع من تسويق منتجاتهم.

وقالت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، إن المؤسسة تتابع تنفيذ اتفاقيات المنح، بهدف مساعدة المستفيدين على وتقديم الدعم والإرشاد اللازمين، بما يضمن استمرارية ونجاح المشروع.

وأضافت البريشي إنه ومنذ انطلاق المشروع عام 2015 تم تشكيل قرابة 940 مجموعة ادخار وائتمان، وتأكيد نحو 1960 مشروعاً زراعياً وإنتاجيا، عبر توفير منح موزعة على المستفيدين في مختلف المحافظات.

بدوره قال المدير التنفيذي لـ"جيدكو"، عبدالفتاح الكايد، إن المشروع انطلق عام 2015 واستكملت مرحلته الاولى في 2020 بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبالتعاون مع الحكومة الهولندية، بما تبلغ قيمته الإجمالية قرابة 30 مليون دولار.

وأضاف، إن المؤسسة نفذت أعمال المشروع من خلال لجنة توجيهية بإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبالتعاون مع وزارة الزراعة وعدة مؤسسات حكومية مثل مؤسسة المواصفات والمقاييس والمركز الوطني للبحوث الزراعية

إضافة إلى مؤسسات من المجتمع المدني كمؤسسة نهر الأردن والجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه والبنك المركزي.

من جهته قال مدير برنامج التنمية الاقتصادية والتشغيل المهندس زيد النسور، إن المشروع يعد أحد المبادرات الواعدة، التي تنفذها "جيدكو"، إذ تتماشى أهدافه مع الاستراتيجيات الساعية للحد من الفقر والاستجابة لندرة المياه، والسياسة الوطنية لتغير المناخ، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، إضافة لبرامج الاستجابة للأزمات الناجمة عن اضطرابات المنطقة.

وأضاف، إن المؤسسة تنفذ أنشطة المشروع بالشراكة مع مؤسسات وطنية رائدة سخرت طاقاتها لتحقيق أهدافه، والوصول للفئات المستهدفة، حيث يقدم المشروع دعماً فنياً، ويبني قدرات المنتجين الزراعيين من خلال تبني تقنيات زراعية حديثة، تقلل من التكاليف وترفع الإنتاجية، وتحسن مستوى جودة وسلامة المنتجات الغذائية، بالإضافة لتوفير تمويل ريفي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعلى هامش توقيع الاتفاقيات، وُقعت اتفاقية تجديد التعاون بين "جيدكو" ومؤسسة نهر الأردن، بهدف الإشراف ومتابعة تقديم الخدمات لمجموعات الادخار والائتمان وإدارة المنح، لمدة عام مقبل.

--(بترا)

ع ن/ ع س/اح

27/03/2024 15:11:13