معبر رفح يستقبل 40 جريحا من غزة
التاريخ
3/27/2024 2:39:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 27 آذار (بترا)- استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم الأربعاء، 528 فلسطينيًا ومصريًا وأجنبيًا قادمين من قطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى استقبال 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر والتركي في غزة للعلاج في المستشفيات المصرية و 30 من مرافقيهم.
--(بترا)
ن ا/ ن ح/اح
27/03/2024 15:02:45
MENAFN27032024000117011021ID1108029346
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