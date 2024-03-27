معبر رفح يستقبل 40 جريحا من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 27 آذار (بترا)- استقبل معبر رفح البري في شمال سيناء اليوم الأربعاء، 528 فلسطينيًا ومصريًا وأجنبيًا قادمين من قطاع غزة.

وقال مصدر مسؤول في شمال سيناء إنه جرى استقبال 40 جريحا ومصابا فلسطينيا من مستشفيات الأقصى والأوروبي وناصر والتركي في غزة للعلاج في المستشفيات المصرية و 30 من مرافقيهم.

--(بترا)

ن ا/ ن ح/اح

27/03/2024 15:02:45