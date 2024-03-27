مذكرة تفاهم بين مديرية الأمن العام ومؤسسة المواصفات والمقاييس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار(بترا)-وقع مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة و مدير عام مؤسسة المواصفات والمقايس المهندسة عبير الزهير اليوم الأربعاء، في مبنى المديرية مذكرة تفاهم لتعزيز أطر الشراكة الإستراتيجية للارتقاء بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية وبما يسهم باستدامتها وفق أفضل الممارسات الصحية والبيئة المتبعة في هذا المجال.

وأكد اللواء المعايطة حرص مديرية الأمن العام في الحفاظ على المنظومة المجتمعية والخدماتية الشاملة للمواطنين ضمن مرتكزات تشاركية مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبما يسهم بتحقيق المصلحة الوطنية بمختلف أبعادها لا سيما الصحية منها.

وأشار مدير الأمن العام إلى أن مذكرة التفاهم تأتي إيمانا من المديرية بأهمية الأدوار الوطنية والمجتمعية التي تنفذها مؤسسة المواصفات والمقاييس بهدف توفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة لأبناء المجتمع وبما يضمن الحفاظ على ديمومة الاقتصاد الوطني بالشكل المطلوب، لافتا إلى أن المديرية ستسخر إمكاناتها الفنية والتدريبية للمؤسسة ضمن أطر تكاملية ساعية لتكمينها من مواصلة أدوارها وفق أفضل الممارسات الدولية المتبعة ذات العلاقة.

بدورها، ثمنت الزهير الحرص الذي توليه مديرية الأمن العام للمضي قدما في تنفيذ الشراكات مع المؤسسات الرسمية والخاصة من أجل توفير الخدمات الأمنية والإنسانية للمواطنين بمختلف أبعادها الصحية والغذائية وبما يتماشى الازدهار والتطور الذي ينعم به الأردن في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن الاتفاقية تؤطر مجالات التعاون بين الجانبين ضمن أسس تشاركية عمادها تبادل المعلومات والخبرات التدريبية وبما يتماشى مع حرصهما على تجسيد الخدمة العامة بكل اقتدار ويضمن انعكاسها إيجابا على سلامة وصحة المواطنين .

يشار إلى المذكرة تتضمن التعاون في تنفيذ سلسلة من الإجراءات اللوجستية والتدريبية وذات الصلة بتبادل المعلومات لا سيما المتصلة بالحفاظ على الصحة والسلامة العامة والبيئية وفق سيادة القانون وبما يتسق مع أحدث الأنظمة المحوسبة ذات العلاقة إلى جانب تنظيم الندوات وورش العمل والمؤتمرات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية والمجتمعية بالإضافة لتنظيم محاضرات توعوية في مجال أعمال الدفاع المدني المختلفة.

--(بترا)

ل م/ف ق

27/03/2024 15:01:11