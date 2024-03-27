وزير الأوقاف يفتتح يوما خيريا بالكرك

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 27 آذار (بترا) محمد العساسفة - افتتح وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة اليوم الأربعاء، يوما خيرياً نظمه صندوق الزكاة في لواء فقوع بمحافظة الكرك.

كما افتتح الخلايلة، اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية التابع لوزارة الأوقاف وتم خلاله تقديم رعاية صحية وطبية لأهالي المنطقة.

وقال الخلايلة إن صندوق الزكاه دأب وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني على إقامه هذه الأيام الخيرية لخدمة الأسر المحتاجة والفقيرة، وتعزيز الجوانب الاجتماعية والإنتاجية والتنموية في مختلف مناطق المملكة، من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية وإقامة المشاريع الإنتاجية وترميم منازل للأسر الفقيرة والمحتاجة، ورعاية الأيتام وطلبة العلم الجامعيين من المحتاجين، وذلك إنطلاقاً من المسؤولية الدينية والواجب الوطني.

ووزع الخلايلة مساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة تمثلت بـ 500 قسيمة شرائية بقيمة 30 دينارا لكل قسيمة، ومساعدات نقدية لـ 50 يتيما و50 طالبا بواقع 100دينار لكل منهم، إلى جانب 300 طرد غذائي، علما أن صندوق الزكاة يتكفل بصرف رواتب شهرية لـ 115 أسرة في الكرك منها 10 أسر في لواء فقوع، إضافة إلى 16 يتيماً يتقاضون كفالات أيتام، فضلاً عن ترميم 12 منزلا بالمحافظة.

ووجه وزير الاوقاف المعنيبن في صندوق الزكاة ومديرية أوقاف الكرك بالتعاون مع الحكام الإداريين لإعداد دراسات لإقامة مشاريع إنتاجية على نفقة صندوق الزكاة بالإضافة إلى المنازل التي تحتاج إلى ترميم في اللواء، مشيرا إلى أن المطالب التي استعرضها أهالي اللواء سيتم العمل على تحقيقها ضمن الإمكانيات المتاحة.

وتحدث خلال الافتتاح كل من: متصرف لواء فقوع صخر الهقيش، ورئيس بلدية عبدالله بن رواحة نايف الحمايدة، ومدير أوقاف الكرك الدكتور عزام الشمايلة، حيث أشادوا في كلماتهم بدور وزارة الأوقاف وصندوق الزكاة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تدلل على التزام وزارة الأوقاف بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني في النزول للميدان والاستماع لهموم المواطنين وتقديم المساعدات العينية والمادية للأسر الفقيرة والمحتاجة وطلبة العلم الفقراء والأيتام، مؤكدين أهمية الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني وأثرهما الملموس على أبناء اللواء.

وحضر الافتتاح محافظ الكرك الدكتور فراس أبو الغنم، ورئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير العلاقات العامة بالوزارة سنان المجالي، وعدد من وجهاء وأهالي اللواء.

- -(بترا)

م ع/ ع س

27/03/2024 14:55:05