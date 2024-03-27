وزير التربية يبحث علاقات التعاون القائمة مع الوكالة الكورية للتنمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان27 آذار (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية في عمان كيم سوينغ، اليوم الأربعاء، التعاون بين الجانبين، والمشاريع المنفذة بين الوكالة والوزارة، وفرص التعاون المستقبلية.
وعرض الدكتور محافظة، نبذة عن مسؤوليات وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي.
وأشار إلى خطة تطوير عملية تعليمية تنفذها الوزارة تتضمن تطوير التعليم المهني بما يتواءم مع حاجات التوظيف، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي من حيث مواءمة العرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.
وأعرب الوزير عن شكره للوكالة الكورية للتنمية الدولية لجهودها في تمتين وتقوية علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.
من جانبها، أكدت سوينغ، اعتزاز بلادها بعلاقات التعاون بين الأردن وكوريا في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مبدية استعداد الوكالة لدعم الوزارة في تنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية.
يشار إلى أن علاقات التعاون بين وزارة التربية والوكالة الكورية للتنمية شملت إنشاء وتأثيث مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية، ومدرسة الأمير راشد في منطقة أيدون في إربد، و3 مدارس أساسية وثانوية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في محافظات إربد والمفرق والزرقاء، وتزويد المدارس بالأثاث والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة صناعية متخصصة في محافظة الزرقاء.
--(بترا)
ع س/ ن ح/ف ق
27/03/2024 14:53:28
MENAFN27032024000117011021ID1108029342
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.