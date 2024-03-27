وزير التربية يبحث علاقات التعاون القائمة مع الوكالة الكورية للتنمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان27 آذار (بترا)- بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ومديرة مكتب الوكالة الكورية للتنمية الدولية في عمان كيم سوينغ، اليوم الأربعاء، التعاون بين الجانبين، والمشاريع المنفذة بين الوكالة والوزارة، وفرص التعاون المستقبلية.

وعرض الدكتور محافظة، نبذة عن مسؤوليات وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومجلس التعليم العالي.

وأشار إلى خطة تطوير عملية تعليمية تنفذها الوزارة تتضمن تطوير التعليم المهني بما يتواءم مع حاجات التوظيف، وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي من حيث مواءمة العرض والطلب وسوق العمل، والتدريب المهني في الجامعات.

وأعرب الوزير عن شكره للوكالة الكورية للتنمية الدولية لجهودها في تمتين وتقوية علاقات التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبها، أكدت سوينغ، اعتزاز بلادها بعلاقات التعاون بين الأردن وكوريا في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، مبدية استعداد الوكالة لدعم الوزارة في تنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية.

يشار إلى أن علاقات التعاون بين وزارة التربية والوكالة الكورية للتنمية شملت إنشاء وتأثيث مدرسة ماركا لذوي التحديات السمعية، ومدرسة الأمير راشد في منطقة أيدون في إربد، و3 مدارس أساسية وثانوية لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية في محافظات إربد والمفرق والزرقاء، وتزويد المدارس بالأثاث والتجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة صناعية متخصصة في محافظة الزرقاء.

--(بترا)

ع س/ ن ح/ف ق

27/03/2024 14:53:28