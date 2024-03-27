22 شكوى لبنانية ضد إسرائيل منذ تشرين الأول الماضي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
بيروت 27 آذار ( بترا) أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان تقدم بـ 22 شكوى ورسالة ضد إسرائيل إلى ألامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في تشرين الأول الماضي.
وأشار البيان إلى أن لبنان وثق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم (1701)، وحض أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، والمطالبة بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.
كما تضمنت بعض هذه الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701، كذلك طرح لبنان في رسائله الى مجلس الأمن الدولي خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الامن1701.
--(بترا)
ف ج / ع س/اح
27/03/2024 14:42:44
MENAFN27032024000117011021ID1108029340
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.