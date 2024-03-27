22 شكوى لبنانية ضد إسرائيل منذ تشرين الأول الماضي

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 27 آذار ( بترا) أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية أن لبنان تقدم بـ 22 شكوى ورسالة ضد إسرائيل إلى ألامين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، منذ بدء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان في تشرين الأول الماضي.

وأشار البيان إلى أن لبنان وثق عبر هذه الشكاوى، خروقات إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم (1701)، وحض أعضاء مجلس الأمن مجتمعين على إدانة هذه الاعتداءات، والمطالبة بلجم انتهاكات إسرائيل للسيادة اللبنانية، والحؤول دون نشوب حرب إقليمية واسعة النطاق.

كما تضمنت بعض هذه الشكاوى ردود لبنان المفصلة على ادعاءات إسرائيلية تتهم فيها لبنان بخرق القرار 1701، كذلك طرح لبنان في رسائله الى مجلس الأمن الدولي خارطة طريق، وتصورا لتحقيق استقرار مستدام في الجنوب اللبناني من خلال التطبيق الشامل والمتكامل لقرار مجلس الامن1701.

--(بترا)

ف ج / ع س/اح

27/03/2024 14:42:44

