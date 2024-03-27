الريف النيابية تطلع على مشاريع البيئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- عقدت لجنة الريف والبادية النيابية، اجتماعا اليوم الأربعاء للاطلاع على المشاريع التي تُنفذها وزارة البيئة في الأرياف والبوادي.

وقالت رئيسة اللجنة النائب عبير الجبور، إن الأطر التنظيمية والتشريعية في تعزيز الرقابة وتطبيق القانون هي الهدف الأسمى، للوصول إلى أردن أخضر يحقق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم لتطوير واقع الخدمات في الريف والبادية.

وأكدت بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة وعدد من مديري الوزارة، ضرورة تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، وتمكين المرأة الريفية، والنهوض بمجتمعات البادية، من خلال التدريب والتأهيل، وزيادة الدعم للمشاريع التي تقدم في هذه المناطق.

من جانبهما، طالبت النائبتان: زينب البدول وهادية السرحان، بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المناطق التي تعاني من آثار التغير المناخي، وهي في الأساس شبه جافة، فضلًا عن ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تلك المناطق.

من ناحيته، قال الردايدة إن التوجيهات الملكية والحكومية دائما ما تركز على أهمية تطوير الريف والبادية لتحقيق التنمية والاستمرارية في تلك المناطق المهمة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بالتشارك مع الوزارات المعنية بدراسة حاجات تلك المناطق، لإقامة المشاريع المناسبة، فضلا عن تأهيل المشاريع القائمة.

وأوضح أن برنامج التعويضات البيئية يهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية، إضافة إلى برنامج الحصاد المائي، وإعادة وتأهيل الآبار، واستدامة الجمعيات التعاونية في البادية الأردنية.

وأكد الردايدة أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة تقوم برصد كل الملاحظات والشكاوى، بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة.

--(بترا)

م خ/ع س/ف ق/اح

27/03/2024 14:39:20