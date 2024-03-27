Wednesday, 27 March 2024 10:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الريف النيابية تطلع على مشاريع البيئة

3/27/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- عقدت لجنة الريف والبادية النيابية، اجتماعا اليوم الأربعاء للاطلاع على المشاريع التي تُنفذها وزارة البيئة في الأرياف والبوادي.
وقالت رئيسة اللجنة النائب عبير الجبور، إن الأطر التنظيمية والتشريعية في تعزيز الرقابة وتطبيق القانون هي الهدف الأسمى، للوصول إلى أردن أخضر يحقق التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص جلالة الملك عبدالله الثاني الدائم لتطوير واقع الخدمات في الريف والبادية.
وأكدت بحضور وزير البيئة معاوية الردايدة وعدد من مديري الوزارة، ضرورة تحويل الأسر الريفية من مستهلكة إلى منتجة، وتمكين المرأة الريفية، والنهوض بمجتمعات البادية، من خلال التدريب والتأهيل، وزيادة الدعم للمشاريع التي تقدم في هذه المناطق.
من جانبهما، طالبت النائبتان: زينب البدول وهادية السرحان، بتحسين نوعية الخدمات المقدمة في المناطق التي تعاني من آثار التغير المناخي، وهي في الأساس شبه جافة، فضلًا عن ضرورة تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية في تلك المناطق.
من ناحيته، قال الردايدة إن التوجيهات الملكية والحكومية دائما ما تركز على أهمية تطوير الريف والبادية لتحقيق التنمية والاستمرارية في تلك المناطق المهمة، مضيفًا أن الوزارة تقوم بالتشارك مع الوزارات المعنية بدراسة حاجات تلك المناطق، لإقامة المشاريع المناسبة، فضلا عن تأهيل المشاريع القائمة.
وأوضح أن برنامج التعويضات البيئية يهدف إلى المحافظة على التنوع الحيوي ورفع كفاءة الثروة الحيوانية، إضافة إلى برنامج الحصاد المائي، وإعادة وتأهيل الآبار، واستدامة الجمعيات التعاونية في البادية الأردنية.
وأكد الردايدة أن الفرق الميدانية في وزارة البيئة تقوم برصد كل الملاحظات والشكاوى، بهدف تحسين نوعية الخدمة المقدمة.
--(بترا)
م خ/ع س/ف ق/اح
27/03/2024 14:39:20

MENAFN27032024000117011021ID1108029339

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث