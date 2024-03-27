استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم جنين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 27 آذار (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة موقعا في حارة الدمج في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد 3 مواطنين نتيجة عدوان الاحتلال هم: أيمن عزوقة 19 عاما برصاص في الصدر والبطن، ومحمد السبتي 19 عاما جراء تعرضه للقصف، وحمزة عرعراوي، جراء تعرضه للقصف.
واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم زوجة الشهيد مجاهد منصور، وطالبة في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول إلى أكثر من 7820، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
27/03/2024 14:32:47
MENAFN27032024000117011021ID1108029338
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