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استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم جنين

3/27/2024 2:38:56 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 27 آذار (بترا)- استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب أربعة آخرون اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة موقعا في حارة الدمج في مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان استشهاد 3 مواطنين نتيجة عدوان الاحتلال هم: أيمن عزوقة 19 عاما برصاص في الصدر والبطن، ومحمد السبتي 19 عاما جراء تعرضه للقصف، وحمزة عرعراوي، جراء تعرضه للقصف.
واعتقلت قوات الاحتلال، اليوم 20 فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم زوجة الشهيد مجاهد منصور، وطالبة في جامعة بيرزيت، بالإضافة إلى طفل وأسرى سابقين، لترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول إلى أكثر من 7820، بحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.
--(بترا)
م . ف/ ن ح/ف ق
27/03/2024 14:32:47

MENAFN27032024000117011021ID1108029338

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