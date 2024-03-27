محللون إسرائيليون: قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار غير ملزم لكنه مثير للقلق

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- يحيى مطالقة- يرى محللون إسرائيليون أن مطلب الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة الذي أقره مجلس الأمن أخيرا غير ملزم لأنه لم يمر في إطار المادة السابعة، لكنه في الوقت ذاته قد تكون له عواقب مثيرة للقلق بالنسبة لإسرائيل -بحسب وصفهم-.

وقالوا إن القرار الذي صدر بأغلبية 14 دولة، دعا للمرة الأولى إلى وقف فوري لإطلاق النار، ودفع الولايات المتحدة إلى عدم استخدام حق النقض (الفيتو)، الأمر الذي يجعل استمرار القتال الآن يؤدي إلى نقاش في المجتمع الدولي حول انتهاك قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار، ويعزز الأسباب لدى محكمة العدل الدولية في لاهاي، والمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة إن دعوة مجلس الأمن إلى وقف فوري لإطلاق النار تثير إشكالية كبيرة، وتسببت بتعميق الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة

بعد امتناع الأميركيين عن التصويت أو استخدام حق النقض (الفيتو)، وإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن.

وبحسب الكاتبة والمحللة السياسية سيما كيدمون في مقال لها بصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن قرار نتنياهو بإلغاء زيارة الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، والمكون من وزير الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، اتخذ لأسباب سياسية داخلية.

وقالت "من أجل الحفاظ على الائتلاف الحكومي، وكسب النقاط بسبب تشدده ضد بايدن، يعرض نتنياهو إسرائيل للخطر، لأن الحرب في غزة لم تنته بعد، والحرب في الشمال ما تزال أمامنا".

بدوره، قال الكاتب والمحلل السياسي ناحوم برنيع، في مقال بصحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن طلب الرئيس بايدن من نتنياهو إرسال الوفد الإسرائيلي إلى واشنطن، جاء لنقل رسالة مفادها أن أميركا ستستخدم حق النقض ضد أي عملية عسكرية في رفح من شأنها أن تعرض حياة مليون ونصف مليون نازح من شمال قطاع غزة للخطر".

--(بترا)

ي.م

27/03/2024 14:24:56