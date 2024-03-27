(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- وقعّت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.
ووقع المذكرة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عن "جوتك" مديرها العام المهندس حسن الحياري، وعن "المدن الصناعية" مديرها العام عمر جويعد.
وحضر التوقيع رئيس مجلس إدارة "جوتك" شادي رمزي المجالي، ورئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، ومساعد المدير العام لشؤون العمليات المهندس علاء زريقات، ومدير الإدارة التجارية والمشتريات المهندس محمد القطاطشة.
ووفق المذكرة توصل الطرفان إلى اتفاق لإنشاء بنية تحتية وشبكة غاز داخل مدينة الموقر، إضافة إلى احتوائها على دراسة كيفية إنشاء وملكية وتمويل وإدارة وتشغيل هذه الشبكة.
وأكد الوزير الخرابشة، أهمية المذكرة كخطوة مهمة في مشروع وطني كبير لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى جهود الوزارة لتقليل كلف الطاقة على القطاع بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي.
وبين أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا على قطاع الصناعات، في حين يعد الغاز الطبيعي وقودا أكثر كفاءة واقتصادًا، إذ يوفر استخدامه ما يزيد على 50 بالمئة من فاتورة الطاقة للصناعات مقارنة بمصادر الوقود الأخرى، ما يُحسّن من تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية ويوفر المزيد من فرص العمل.
وقال إن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي لمدن صناعية وتجمعات مثل مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية، كما أنها ستوصله مستقبلا إلى مدينة القويرة الصناعية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على مشروع إنشاء وحدة التغييز الشاطئية وملحقاتها لغايات تخزين الغاز المستورد، إضافة الى قيادة الجهود الوطنية بالتعاون مع شركة البترول الوطنية لزيادة كميات الغاز المنتجة محليا، مؤكدا أن هذه الجهود تصب في تعزيز منظومة أمن الطاقة ومصادر التزود بالغاز الطبيعي.
بدوره أكد الحياري، أن "جوتك" تولت المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، لزيادة مساهمته في خليط الطاقة الكلي لخفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن ذلك يشمل دراسة كيفية تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمهد لتوقيع اتفاقية لاحقا لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز.
وأشار إلى أن ايصال الغاز الطبيعي الى مدينة الموقر كأول مدينة صناعية ستستفيد من المشروع، وسيتمر العمل في تزويد المدن الصناعية الأخرى مستقبلا.
من جهته أوضح جويعد، أن المذكرة الموقعة اليوم تأتي لوضع الإطار الرسمي لإيصال الغاز الطبيعي لمدينة الموقر الصناعية التي تضم 100 استثمار صناعي بحجم استثمار يبلغ 700 مليون دينار، وتوفر 5 آلاف فرصة عمل.
وبين أن الشركة تعمل على تهيئة البنيه الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها.
من جانبه قال سحويل، إن الطاقة مكون رئيس من كلف الانتاج الصناعي، مثمنا أثر المشروع الذي سيزيد من جاذبية الاستثمارات الصناعية للأردن، مؤكدا
أن المدن الصناعية تحتضن نحو 920 استثمارا صناعيا بحجم استثمار يتجاوز 3 مليارات دينار، وتوفر نحو 65 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة.
وتتضمن أولوية تزويد المدن الصناعية في رؤية التحديث الاقتصادي دعم ايصال الغاز الطبيعي لثلاث مدن صناعية الموقر في العاصمة، والروضة في معان والمدينة التنموية في المفرق.
وكان مجلس الوزراء وافق في قراره الصادر بتاريخ 12/11/2023 على تكليف "جوتك" بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، لزيادة مساهمته في خليط الطاقة الكلي لخفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.
--(بترا)
م ف/ ن ح/ف ق
27/03/2024 14:10:57
MENAFN27032024000117011021ID1108029335
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