MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- وقعّت الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية "جوتك" وشركة المدن الصناعية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز الطبيعي.

ووقع المذكرة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، عن "جوتك" مديرها العام المهندس حسن الحياري، وعن "المدن الصناعية" مديرها العام عمر جويعد.

وحضر التوقيع رئيس مجلس إدارة "جوتك" شادي رمزي المجالي، ورئيس مجلس إدارة المدن الصناعية الدكتور لؤي سحويل، ومساعد المدير العام لشؤون العمليات المهندس علاء زريقات، ومدير الإدارة التجارية والمشتريات المهندس محمد القطاطشة.

ووفق المذكرة توصل الطرفان إلى اتفاق لإنشاء بنية تحتية وشبكة غاز داخل مدينة الموقر، إضافة إلى احتوائها على دراسة كيفية إنشاء وملكية وتمويل وإدارة وتشغيل هذه الشبكة.

وأكد الوزير الخرابشة، أهمية المذكرة كخطوة مهمة في مشروع وطني كبير لتشجيع استخدام الغاز الطبيعي في الصناعات ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، لافتا إلى جهود الوزارة لتقليل كلف الطاقة على القطاع بزيادة مساهمة الغاز الطبيعي في خليط الطاقة الكلي.

وبين أن فاتورة الطاقة تشكل عبئا على قطاع الصناعات، في حين يعد الغاز الطبيعي وقودا أكثر كفاءة واقتصادًا، إذ يوفر استخدامه ما يزيد على 50 بالمئة من فاتورة الطاقة للصناعات مقارنة بمصادر الوقود الأخرى، ما يُحسّن من تنافسية الصناعات الوطنية، ويزيد صادراتها ويوسع الفرص الاستثمارية ويوفر المزيد من فرص العمل.

وقال إن الوزارة تعمل ضمن خطة وطنية لإيصال الغاز الطبيعي لمدن صناعية وتجمعات مثل مدينة القسطل الصناعية والتجمع الصناعي في الهاشمية، كما أنها ستوصله مستقبلا إلى مدينة القويرة الصناعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مشروع إنشاء وحدة التغييز الشاطئية وملحقاتها لغايات تخزين الغاز المستورد، إضافة الى قيادة الجهود الوطنية بالتعاون مع شركة البترول الوطنية لزيادة كميات الغاز المنتجة محليا، مؤكدا أن هذه الجهود تصب في تعزيز منظومة أمن الطاقة ومصادر التزود بالغاز الطبيعي.

بدوره أكد الحياري، أن "جوتك" تولت المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، لزيادة مساهمته في خليط الطاقة الكلي لخفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن ذلك يشمل دراسة كيفية تنفيذ البنية التحتية الجديدة لتزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم تمهد لتوقيع اتفاقية لاحقا لتزويد مدينة الموقر الصناعية بالغاز.

وأشار إلى أن ايصال الغاز الطبيعي الى مدينة الموقر كأول مدينة صناعية ستستفيد من المشروع، وسيتمر العمل في تزويد المدن الصناعية الأخرى مستقبلا.

من جهته أوضح جويعد، أن المذكرة الموقعة اليوم تأتي لوضع الإطار الرسمي لإيصال الغاز الطبيعي لمدينة الموقر الصناعية التي تضم 100 استثمار صناعي بحجم استثمار يبلغ 700 مليون دينار، وتوفر 5 آلاف فرصة عمل.

وبين أن الشركة تعمل على تهيئة البنيه الاستثمارية وتعزيز مقومات جذب الاستثمارات الصناعية من خلال توفير عناصر البنية التحتية المتكاملة والخدمات اللازمة لاستقطاب الاستثمارات وتوطينها.

من جانبه قال سحويل، إن الطاقة مكون رئيس من كلف الانتاج الصناعي، مثمنا أثر المشروع الذي سيزيد من جاذبية الاستثمارات الصناعية للأردن، مؤكدا

أن المدن الصناعية تحتضن نحو 920 استثمارا صناعيا بحجم استثمار يتجاوز 3 مليارات دينار، وتوفر نحو 65 ألف فرصة عمل على مستوى المملكة.

وتتضمن أولوية تزويد المدن الصناعية في رؤية التحديث الاقتصادي دعم ايصال الغاز الطبيعي لثلاث مدن صناعية الموقر في العاصمة، والروضة في معان والمدينة التنموية في المفرق.

وكان مجلس الوزراء وافق في قراره الصادر بتاريخ 12/11/2023 على تكليف "جوتك" بتولي المهام المطلوبة من الشركة الحكومية للغاز الطبيعي، لزيادة مساهمته في خليط الطاقة الكلي لخفض تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني.

--(بترا)

م ف/ ن ح/ف ق

27/03/2024 14:10:57