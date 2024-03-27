بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض
التاريخ
3/27/2024 2:38:50 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة إلى مستوى 2471نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 2041 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.
--(بترا)
و ر/ف ق
27/03/2024 14:05:22
MENAFN27032024000117011021ID1108029334
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