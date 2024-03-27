بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.17 بالمئة إلى مستوى 2471نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 2041 صفقة.

ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

--(بترا)

و ر/ف ق

27/03/2024 14:05:22