ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32490

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 آذار (بترا)-قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و 102 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 173 على قطاع غزة إلى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32490 شهيدا و 74889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

--(بترا)

أ ش/ف ق

27/03/2024 13:51:36