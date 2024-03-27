ارتفاع عدد شهداء قطاع غزة إلى 32490

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 آذار (بترا)-قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات 76 شهيدا و 102 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 173 على قطاع غزة إلى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 32490 شهيدا و 74889 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
--(بترا)
أ ش/ف ق
27/03/2024 13:51:36
MENAFN27032024000117011021ID1108029333
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