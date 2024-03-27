مذكرة تفاهم بين اليرموك وجمعية ترسنطا لتعزيز التراث الثقافي

MENAFN - Jordan News Agency)

اربد 27 آذار (بترا)- وقعت جامعة اليرموك وجمعية ترسنطا اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تعزيز التراث الثقافي لدى طلبة المدارس وأبناء المجتمع المحلي في الأردن.

وتهدف المذكرة، إلى تفعيل الشراكة والتعاون بين الجانبين للتنفيذ الفعال للمشروع، عبر توفير فرصة تدريبية لمجموعة من طلبة كلية الآثار أو خريجيها في تخصصات صيانة المصادر التراثية، الأنثروبولوجيا والآثار وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة.

وبموجب المذكرة، ستقوم جامعة اليرموك بتزويد الجمعية بأسماء المرشحين للمشاركة بهذا البرنامج التدريبي، وتقديم الدعم أثناء تنفيذ المشروع تقنياً ومتابعة سير مجريات المشروع والاشراف على العملية التدريبية وتقييم مخرجاتها، إضافة إلى التزام الجمعية بتنفيذ أنشطة المشروع بما يحقق الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأكد رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مساد، خلال توقيع المذكرة مع مدير الجمعية طارق رزق الله، أهمية التوقيع على هذه المذكرة مع واحدة من الجمعيات الوطنية الرائدة التي تُعنى بموضوع التراث الوطني، ودورها في تشجيع وتنفيذ البرامج التي تسعى للمحافظة والتعريف بالتراث الثقافي المحلي وتعزيز الشراكات الهادفة إلى تنشيط التعليم والتثقيف لأبناء المجتمع المحلي وتمكين الشباب.

وشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستدامة هذا المشروع والبناء عليه وتطويره، داعيا إلى تأهيل الطلبة باللغة الإنجليزية، ليكونوا قادرين على المشاركة في مثل هذه المشاريع.

من جهته، عبر مدير الجمعية رزق الله، عن سعادته بهذه الشراكة مع مؤسسة أكاديمية عريقة كجامعة اليرموك، لتحقيق أحد أهم أهداف الجمعية المتمثلة بتعزيز ثقافة المجتمع بالتراث العريق والغنى الثقافي والحضاري والتاريخي للأردن العزيز، مؤكدا سعي الجمعية الدائم لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تنشيط التعليم وتمكين الشباب.

وأضاف، إن جمعية ترسنطا، ستقوم بموجب هذه المذكرة وبالتعاون مع شركائها في متحف الأردن وجمعية حماية البترا، بإتاحة فرص تدريبية لمجموعة من طلبة وخريجي الجامعة، بهدف اكسابهم المهارات اللازمة والخبرة العملية، وتوفير فرص العمل لهم كمعلمين للتراث الثقافي لطلبة المدارس ومدربين للمعلمين.

--(بترا)

س ع/أ أ/اح

27/03/2024 13:12:47