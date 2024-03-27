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الاعلان عن طرح عطاء استثمار استراحة زي السياحية

3/27/2024 2:38:46 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، إنه تم طرح عطاء إدارة وتشغيل استراحة زي السياحية كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.

وأكد كناكرية في بيان اليوم الأربعاء، إنه بتأجير استراحة زي، يكون تم إنجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والمنتشرة في ست وجهات سياحية في المملكة، ويتم إدارتها من قبل مستثمرين أردنيين.

من جهته، قال رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور مؤيد السمان، إن الشركة أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل مرافق الاستراحة التي تقع على مساحة 7 دونمات، لافتا الى ان المبنى الرئيسي للاستراحة يتكون من طابقين ومرافق خدمات وساحات خارجية.

وتتكون المحفظة السياحية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من عدة فنادق من فئة أربعة وخمسة نجوم واستراحات سياحية موزعة على أبرز الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة وتشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية.

كما يمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع.

--(بترا)


ن ش/ أ أ/اح

27/03/2024 12:45:11

MENAFN27032024000117011021ID1108029330

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