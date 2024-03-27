الاعلان عن طرح عطاء استثمار استراحة زي السياحية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية، إنه تم طرح عطاء إدارة وتشغيل استراحة زي السياحية كفرصة استثمارية للمستثمرين الأردنيين.
وأكد كناكرية في بيان اليوم الأربعاء، إنه بتأجير استراحة زي، يكون تم إنجاز تشغيل جميع الاستراحات السياحية المملوكة للضمان الاجتماعي والمنتشرة في ست وجهات سياحية في المملكة، ويتم إدارتها من قبل مستثمرين أردنيين.
من جهته، قال رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور مؤيد السمان، إن الشركة أنجزت أعمال صيانة وإعادة تأهيل مرافق الاستراحة التي تقع على مساحة 7 دونمات، لافتا الى ان المبنى الرئيسي للاستراحة يتكون من طابقين ومرافق خدمات وساحات خارجية.
وتتكون المحفظة السياحية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من عدة فنادق من فئة أربعة وخمسة نجوم واستراحات سياحية موزعة على أبرز الوجهات السياحية في مختلف محافظات المملكة وتشرف عليها الشركة الوطنية للتنمية السياحية.
كما يمتلك الصندوق حصصاً في عدد من المشاريع السياحية الكبرى عبر الاستثمار في الشركات المحلية الرائدة في هذا القطاع.
--(بترا)
ن ش/ أ أ/اح
27/03/2024 12:45:11
MENAFN27032024000117011021ID1108029330
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