أبو زمع: المنتخب الأولمبي حقق الغاية من مشاركته ببطولة غرب آسيا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- أكد المدير الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23 لكرة القدم عبدالله أبو زمع، تحقق الفوائد الفنية التي جناها المنتخب في ختام مشاركته في بطولة غرب آسيا المقامة في مدينة الإحساء السعودية.

وحقق المنتخب الأولمبي ليلة أمس، فوزا على نظيره العراقي بنتيجة 3-1، ليحتل المركز الخامس في البطولة، من خسارة أمام السعودية وفوزين على منتخبي تايلند والعراق.

وجاءت مشاركة المنتخب الأولمبي في هذه البطولة، في إطار تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا التي تنطلق في قطر الشهر المقبل.

وقال أبو زمع عقب الفوز ليلة أمس على العراق" البطولة عادت بالفائدة المرجوة منها، حيث شكلت المنافسات محطة مهمة للتحضيرات وحققنا المطلوب من حيث الأداء الفني الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة، إلى جانب استخدام أكثر من أسلوب خلال المواجهات".

وأضاف في تصريح "شهدت البطولة مشاركة منتخبات ذات تصنيف متقدم من خارج الإقليم، ما عزز أهميتها قبيل الاستحقاق الرسمي الشهر المقبل، والمتمثل بالنهائيات القارية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024".

وتغلب المنتخب الأولمبي أمس على العراق 3-1، حيث أحرز أهداف المنتخب مهند أبو طه، وعارف الحاج، وبكر كلبونة.

--(بترا)

خ خ/أ م/اح

27/03/2024 12:42:12