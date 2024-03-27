انطلاق النسخة الثانية من برنامج اورانج كورنرز الأردن

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا) أمين الرواشدة - أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج أورانج كورنرز الأردن بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الأردن وحاضنة الأعمال (iPARK) في الجمعية العلمية الملكية، بشراكة استراتيجية مع منصّة زين للإبداع، كما تم الإعلان أيضاً عن جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2024.

ويركز البرنامج على دعم 40 رائد أعمال من الشباب الأردنيين ممن يملكون مشروعا قائما أو شركة ناشئة مسجلة لمدة أقل من سنة، من خلال توفير التدريب في مجالات: بناء القدرات، ودعم تطوير الأعمال، وفرص التواصل، وجلسات الإرشاد، بهدف المساهمة في تعزيز نظام ريادة الأعمال الأردني.

ويتواجد برنامج أورانج كورنرز حاليًا في أكثر من 15 دولة حول العالم.

وقال سفير مملكة هولندا هاري فيرويج، "إن أورانج كورنرز هو نهج مبتكر لدعم الشباب الأردني الرائد في تطوير وتوسيع نطاق وتسريع أفكارهم التجارية"، وتلتزم هولندا بتمكين رواد الأعمال الشباب، خاصة النساء منهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء أعمال تجارية ناجحة، ومن خلال هذا التعاون التنموي تدعم هولندا القطاع الخاص في الأردن وتساعد على تزويد الشباب الأردني بالفرص لبناء مستقبل مشرق.

وبينت رئيسة الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أن مركز الملكة رانيا للريادة الموطن في الجامعة سعى منذ تأسيسه ومن خلال شراكاته الدولية إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع الأردني من خلال خلق الفرص والتعرف على الأفكار والمشاريع والشركات الناشئة والتي تم تصميمها لتطوير مهارات ريادة الأعمال للمشاركين ومساعدتهم في تطوير خطط أعمالهم في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد مدير المركز في الجامعة محمد عبيدات: "أن المسابقة صممت بهدف تمكين رواد الأعمال، وخاصة الشباب، والذين يملكون مشاريع غير مسجلة ولها نموذج عمل أو خطة عمل في الجامعة" بالإضافة إلى نموذج أولي ومشاريع مسجلة لا يزيد عمرها على عام في جميع أنحاء المملكة لخلق ثقافة ريادة الأعمال.

وأشار الى أن المشاركين مدعوون لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة في النسخة 14 من مسابقة 2024، والتي تهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال لديهم ومساعدتهم على تطوير خطط أعمالهم، بالإضافة إلى التعرف على الأفكار والمشاريع في مجال التكنولوجيا المبتكرة.

وأعربت المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال (iPARK) المهندسة سيرين الدويري، عن حماسها لمشاركة الحاضنة للعام الثاني على التوالي، واهتمامها بلقاء الفئة القادمة من رواد الأعمال الذين سيتم احتضانهم.

وأشار المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، إلى أن هذا البرنامج يعد فرصة مهمة للرياديين الأردنيين لتطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم والنهوض بأعمالهم ومشاريعهم، مشيداً بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج والتي ساهمت في تمكين العديد من الشباب المشاركين، كما أعرب عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع منصّة زين للإبداع مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والتي تسهم من خلالها بمواصلة دورها في خدمة الرياديين والمبدعين في المملكة.

يشار الى أن شركة أورانج كورنرز تأسست في الأردن عام 2023 وهي الآن في عامها الثاني من التنفيذ، وباب التسجيل مفتوح الآن، وآلية تقديم الطلبات ومعرفة شروط التقديم للمسابقة متوفرة من خلال موقع المركز :

--(بترا)

أ ر/أ م/اح

27/03/2024 12:13:31