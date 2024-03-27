انطلاق النسخة الثانية من برنامج اورانج كورنرز الأردن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا) أمين الرواشدة - أعلن مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، اليوم الأربعاء عن انطلاق النسخة الثانية من برنامج أورانج كورنرز الأردن بالتعاون مع سفارة مملكة هولندا في الأردن وحاضنة الأعمال (iPARK) في الجمعية العلمية الملكية، بشراكة استراتيجية مع منصّة زين للإبداع، كما تم الإعلان أيضاً عن جائزة الملكة رانيا الوطنية للريادة 2024.
ويركز البرنامج على دعم 40 رائد أعمال من الشباب الأردنيين ممن يملكون مشروعا قائما أو شركة ناشئة مسجلة لمدة أقل من سنة، من خلال توفير التدريب في مجالات: بناء القدرات، ودعم تطوير الأعمال، وفرص التواصل، وجلسات الإرشاد، بهدف المساهمة في تعزيز نظام ريادة الأعمال الأردني.
ويتواجد برنامج أورانج كورنرز حاليًا في أكثر من 15 دولة حول العالم.
وقال سفير مملكة هولندا هاري فيرويج، "إن أورانج كورنرز هو نهج مبتكر لدعم الشباب الأردني الرائد في تطوير وتوسيع نطاق وتسريع أفكارهم التجارية"، وتلتزم هولندا بتمكين رواد الأعمال الشباب، خاصة النساء منهم، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لإنشاء أعمال تجارية ناجحة، ومن خلال هذا التعاون التنموي تدعم هولندا القطاع الخاص في الأردن وتساعد على تزويد الشباب الأردني بالفرص لبناء مستقبل مشرق.
وبينت رئيسة الجامعة الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أن مركز الملكة رانيا للريادة الموطن في الجامعة سعى منذ تأسيسه ومن خلال شراكاته الدولية إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع الأردني من خلال خلق الفرص والتعرف على الأفكار والمشاريع والشركات الناشئة والتي تم تصميمها لتطوير مهارات ريادة الأعمال للمشاركين ومساعدتهم في تطوير خطط أعمالهم في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد مدير المركز في الجامعة محمد عبيدات: "أن المسابقة صممت بهدف تمكين رواد الأعمال، وخاصة الشباب، والذين يملكون مشاريع غير مسجلة ولها نموذج عمل أو خطة عمل في الجامعة" بالإضافة إلى نموذج أولي ومشاريع مسجلة لا يزيد عمرها على عام في جميع أنحاء المملكة لخلق ثقافة ريادة الأعمال.
وأشار الى أن المشاركين مدعوون لتقديم أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة في النسخة 14 من مسابقة 2024، والتي تهدف إلى تنمية مهارات ريادة الأعمال لديهم ومساعدتهم على تطوير خطط أعمالهم، بالإضافة إلى التعرف على الأفكار والمشاريع في مجال التكنولوجيا المبتكرة.
وأعربت المدير التنفيذي لحاضنة الأعمال (iPARK) المهندسة سيرين الدويري، عن حماسها لمشاركة الحاضنة للعام الثاني على التوالي، واهتمامها بلقاء الفئة القادمة من رواد الأعمال الذين سيتم احتضانهم.
وأشار المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار، إلى أن هذا البرنامج يعد فرصة مهمة للرياديين الأردنيين لتطوير مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم والنهوض بأعمالهم ومشاريعهم، مشيداً بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البرنامج والتي ساهمت في تمكين العديد من الشباب المشاركين، كما أعرب عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية الممتدة التي تجمع منصّة زين للإبداع مع مركز الملكة رانيا للريادة في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، والتي تسهم من خلالها بمواصلة دورها في خدمة الرياديين والمبدعين في المملكة.
يشار الى أن شركة أورانج كورنرز تأسست في الأردن عام 2023 وهي الآن في عامها الثاني من التنفيذ، وباب التسجيل مفتوح الآن، وآلية تقديم الطلبات ومعرفة شروط التقديم للمسابقة متوفرة من خلال موقع المركز :
--(بترا)
أ ر/أ م/اح
27/03/2024 12:13:31
MENAFN27032024000117011021ID1108029328
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