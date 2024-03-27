البرلمان العربي يدعو لإنشاء لجنة خاصة بفلسطين لمواجهة جرائم الاحتلال

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 27 آذار (بترا)- دعا البرلمان العربي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز إلى أن تحذو حذو المنظمات البرلمانية الدولية الأخرى، وتنشئ لجنة خاصة بفلسطين، لتنسيق الجهود البرلمانية المشتركة ودعم الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يتعرض له من ممارسات إرهابية وإبادة جماعية من جانب كيان الاحتلال الغاشم.

قال البرلمان العربي، إن كيان الاحتلال يقوم أيضا بإبادة بيئية في قطاع غزة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وسط صمت دولي يشكل وصمة عار على جبين الإنسانية.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أمام المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في جنيف تحت عنوان "تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ".

وشدد العسومي، على ضرورة الالتزام بمبدأ العدالة المناخية الدولية في تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.

وأكد ضرورة تنفيذ الدول المتقدمة التزاماتها وتعهداتها وفقاً لاتفاق باريس، بتقديم مئة مليار دولار سنوياً لصالح تمويل مشكلة تغير المناخ في الدول النامية.

--(بترا)

ن ا/ أ أ / س س

27/03/2024 12:11:12