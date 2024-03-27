مؤتة تبحث آلية تفعيل التعاون المشترك مع وفد المجلس الثقافي البريطاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الكرك 27 آذار (بترا)- محمد العساسفة- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات اليوم الأربعاء، آلية تفعيل التعاون المشترك مع وفد من المجلس الثقافي البريطاني برئاسة مدير تطوير أعمال الامتحانات أنس محمد والوفد المرافق ، لاعتماد الجامعة كمركز إقليمي لعقد امتحان "IELTS" في منطقة جنوب الأردن.
وقال النعيمات خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المجالي وعميد كلية الآداب الدكتور ماهر المبيضين ومدير مركز اللغات الدكتور عيسى الخطبا ومدير مركز الحاسوب معتز المبيضين، إن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لعقد امتحان "IELTS من شأنه أن يسهل هذه العملية على أبناء محافظات إقليم الجنوب.
وأضاف، أن الجامعة تدرك مدى أهمية هذا الامتحان للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في الخارج من جهة، ولأفراد المجتمع المحلي الراغبين بالدراسة في الجامعات والمعاهد الدولية.
وأكد النعيمات، جاهزية الجامعة لتولي مهام تسجيل الطلبة وأبناء المجتمع المحلي الراغبين بالتقدم للامتحان، بالإضافة إلى عقده داخل الحرم الجامعي سواء أكان ورقيا أو محوسبا، لاسيما وأن الجامعة تضم قاعات صفية ومختبرات محوسبة مزودة بمختلف المعدات والأجهزة اللازمة لعقد الامتحان.
--(بترا)
م ع/ أ أ / س س
27/03/2024 12:09:02
MENAFN27032024000117011021ID1108029326
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