مؤتة تبحث آلية تفعيل التعاون المشترك مع وفد المجلس الثقافي البريطاني

MENAFN - Jordan News Agency)

الكرك 27 آذار (بترا)- محمد العساسفة- بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات اليوم الأربعاء، آلية تفعيل التعاون المشترك مع وفد من المجلس الثقافي البريطاني برئاسة مدير تطوير أعمال الامتحانات أنس محمد والوفد المرافق ، لاعتماد الجامعة كمركز إقليمي لعقد امتحان "IELTS" في منطقة جنوب الأردن.

وقال النعيمات خلال اللقاء الذي حضره نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور محمد المجالي وعميد كلية الآداب الدكتور ماهر المبيضين ومدير مركز اللغات الدكتور عيسى الخطبا ومدير مركز الحاسوب معتز المبيضين، إن التعاون مع المجلس الثقافي البريطاني لعقد امتحان "IELTS من شأنه أن يسهل هذه العملية على أبناء محافظات إقليم الجنوب.

وأضاف، أن الجامعة تدرك مدى أهمية هذا الامتحان للطلبة الراغبين باستكمال دراستهم في الخارج من جهة، ولأفراد المجتمع المحلي الراغبين بالدراسة في الجامعات والمعاهد الدولية.

وأكد النعيمات، جاهزية الجامعة لتولي مهام تسجيل الطلبة وأبناء المجتمع المحلي الراغبين بالتقدم للامتحان، بالإضافة إلى عقده داخل الحرم الجامعي سواء أكان ورقيا أو محوسبا، لاسيما وأن الجامعة تضم قاعات صفية ومختبرات محوسبة مزودة بمختلف المعدات والأجهزة اللازمة لعقد الامتحان.

--(بترا)

م ع/ أ أ / س س

27/03/2024 12:09:02