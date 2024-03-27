44 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
التاريخ
3/27/2024 2:38:41 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 44 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 42.20 دينار لجهة الشراء.
وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 51.20 و 39.30 دينار على التوالي.
-- (بترا)
س ص/أ أ/ب ط
27/03/2024 11:26:00
MENAFN27032024000117011021ID1108029325
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