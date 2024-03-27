44 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا) - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 44 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 42.20 دينار لجهة الشراء.

وبحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة 51.20 و 39.30 دينار على التوالي.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

27/03/2024 11:26:00