تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأميركي "مجلس الاحتياطي الاتحادي".
وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية "الأونصة"، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية.
وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.
--(بترا)
رصد/أغ/ أ أ / س س
27/03/2024 11:19:57
MENAFN27032024000117011021ID1108029324
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