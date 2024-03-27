تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع الدولار

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع الدولار، لكن جرى تداول المعدن الأصفر في نطاق ضيق في ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة البنك المركزي الأميركي "مجلس الاحتياطي الاتحادي".

وبحسب وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية "الأونصة"، في حين انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسة، ما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.

--(بترا)

رصد/أغ/ أ أ / س س

27/03/2024 11:19:57