اربد: إصدار جديد بعنوان آباء وأمهات لعبيدات وأيوب

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اربد 27 آذار (بترا) - علا عبيدات- صدر حديثا عن دار صامد والخليج للطباعة والنشر والتوزيع الكتاب الثامن للدكتور محمد طالب عبيدات والدكتور سمير محمد أيوب بعنوان "آباء وأمهات".

وقام عبيدات وأيوب بكتابة معظم مقالات الكتاب والإشراف والإعداد، أما العدد الآخر من المقالات فقد ساهم في كتابتها ما يربو عن واحد وأربعين كاتباً من الكتاب المميزين في الأردن والوطن العربي.

وقال الدكتور عبيدات، إن صدور هذا الكتاب جاء بمناسبة عيد الأم التي ربت وأبدعت، وهي المدرسة في العطاء وبمشاركة الأب الذي يضحي بالغالي والنفيس في سبيل إنشاء أسرة مميزة.

وأضاف أن الكتاب جاء على شكل سلسلة من المقالات النافعة التي تحوي جزءاً للحديث عن الوالدين وبرهما والإحسان لهما وفضلهما، والجزء الآخر يتطرق فيه الكُتّاب إلى تجاربهم الخاصة مع أمهاتهم وآبائهم وصفاتهم وشعورهم تجاههم للتعبير عما يدور في خلدهم صوب رد الجميل لمن ساهموا في بناء حياتهم ومستقبلهم.

وأشار الى أن هذا الخليط والمزيج أعطى الكتاب نكهة وطعماً ولوناً خاصاً يعطي القارئ أريحية في متابعة كل شذرة في الكتاب.

من جهته، أكد الدكتور أيوب أن التشاركية في إخراج الكتاب لحيز الوجود كانت مثالية لغايات أن تنعكس على خلق جيل واع ومنتم يتطلع للمستقبل وبار بوالديه ولا يخذلهما.

ولفت الى الجهود الجمعية التي تحلت بها مقالات بقية الكتاب على سبيل إخراج كتاب نوعي يعكس حب الوالدين ويرد الجميل لهما، مشيدا بالتجربة الأولى الناجحة بين الكاتبين.

وبين أنه سيتم إصدار العديد من الأعمال الأدبية التشاركية بينهما لاحقاً.

يذكر أن هذا الكتاب الثامن الذي يصدره الدكتور عبيدات ككاتب يومي لعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى عشرات المؤلفات في المجلات العلمية العالمية المحكمة والمصنفة والمفهرسة، كما يُعد الكتاب الـ20 للكاتب الدكتور أيوب في مجالات تربوية واجتماعية ونفسية.

-- (بترا)

ع ع/أ أ/ب ط

27/03/2024 11:13:15