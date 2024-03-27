الزرقاء: حوارية تناقش أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الأحزاب

MENAFN - Jordan News Agency)

الزرقاء 27 آذار (بترا) - نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة جلسة حوارية، مع أعضاء جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة في الظليل مساء أمس، للحديث عن أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الأحزاب ليكونوا شركاء في صنع القرار.

وقال نائب الأمين العام للحزب لشؤون تمكين الشباب والمرأة وخدمة المجتمع الدكتور ليث القهيوي، إن حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة، من خلال المشاركة في مشروع الإصلاح وبوابته الأحزاب.

وقدم القهيوي، شرحًا مفصلًا عن نهج إرادة ومبادئه الأساسية ولونه السياسي، مؤكدًا أن إرادة ولد ليبقى ويستمر بنهجه، لافتا إلى أن الحزب لا ينظر إلى ذوي الإعاقة بانفصال، إنما جزء من حزب إرادة.

من جانبها، قالت مساعد الأمين العام لشؤون ذوي الإعاقة عروبة الخوالدة، إن ذوي الإعاقة مطالبين بإيصال صوتهم والمشاركة في الحياة العامة وفي مقدمتها الانتساب للأحزاب للمطالبة بحقوقهم المكفولة بالدستور والقانون، مشيرةً إلى أن حزب إرادة من خلال مكتب شؤون ذوي الإعاقة، يحرص على تمكينهم واستقطابهم في الحزب ليكونوا شركاء في صنع القرار.

وبين عدد من ذوي الإعاقة في مداخلات لهم، عن قناعتهم بأهمية الانتساب للأحزاب، خصوصًا حزب إرادة ليكون لهم دور في صنع القرار خاصة وأن نسبة مشاركة ذوي الإعاقة لم تتعد واحد بالمئة.

وأعربوا عن شكرهم لإرادة واهتمامه بالتواصل الدائم مع ذوي الإعاقة لتشجيعهم على الانتساب في الأحزاب وشرح مبادئ الحزب ومنهجه وإيلاء ذوي الإعاقة الاهتمام من خلال إنشاء مكتب خاص لهم مستقل إداريًا وتنظيميًا.

-- (بترا)

ع ض/أ م/ب ط

27/03/2024 10:23:02