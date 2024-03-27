الزرقاء: حوارية تناقش أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الأحزاب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الزرقاء 27 آذار (بترا) - نظمت الأمانة العامة لحزب إرادة جلسة حوارية، مع أعضاء جمعية النافذة البيضاء لذوي الإعاقة في الظليل مساء أمس، للحديث عن أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الأحزاب ليكونوا شركاء في صنع القرار.
وقال نائب الأمين العام للحزب لشؤون تمكين الشباب والمرأة وخدمة المجتمع الدكتور ليث القهيوي، إن حزب إرادة يؤمن أن الأردنيين بمختلف فئاتهم لن يكونوا على هامش المشهد ومنهم ذوي الإعاقة، من خلال المشاركة في مشروع الإصلاح وبوابته الأحزاب.
وقدم القهيوي، شرحًا مفصلًا عن نهج إرادة ومبادئه الأساسية ولونه السياسي، مؤكدًا أن إرادة ولد ليبقى ويستمر بنهجه، لافتا إلى أن الحزب لا ينظر إلى ذوي الإعاقة بانفصال، إنما جزء من حزب إرادة.
من جانبها، قالت مساعد الأمين العام لشؤون ذوي الإعاقة عروبة الخوالدة، إن ذوي الإعاقة مطالبين بإيصال صوتهم والمشاركة في الحياة العامة وفي مقدمتها الانتساب للأحزاب للمطالبة بحقوقهم المكفولة بالدستور والقانون، مشيرةً إلى أن حزب إرادة من خلال مكتب شؤون ذوي الإعاقة، يحرص على تمكينهم واستقطابهم في الحزب ليكونوا شركاء في صنع القرار.
وبين عدد من ذوي الإعاقة في مداخلات لهم، عن قناعتهم بأهمية الانتساب للأحزاب، خصوصًا حزب إرادة ليكون لهم دور في صنع القرار خاصة وأن نسبة مشاركة ذوي الإعاقة لم تتعد واحد بالمئة.
وأعربوا عن شكرهم لإرادة واهتمامه بالتواصل الدائم مع ذوي الإعاقة لتشجيعهم على الانتساب في الأحزاب وشرح مبادئ الحزب ومنهجه وإيلاء ذوي الإعاقة الاهتمام من خلال إنشاء مكتب خاص لهم مستقل إداريًا وتنظيميًا.
-- (بترا)
ع ض/أ م/ب ط
27/03/2024 10:23:02
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