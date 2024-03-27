تونس: أحكام بين الإعدام والمؤبد بحق المتهمين باغتيال المعارض السياسي بلعيد

MENAFN - Jordan News Agency)

تونس 27 آذار (بترا) - أصدر القضاء التونسي فجر اليوم الأربعاء، أحكاما تتراوح بين الإعدام والمؤبد بحق المتهمين في اغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد.

واغتيل بلعيد، في أوج حكم حركة النهضة التونسية في السادس من شباط 2013.

وأوضح مساعد الوكيل العام بالقطب القضائي المختص في قضايا الإرهاب أيمن شطيبة، صباح اليوم، أن القضاء أصدر أحكامه بحق 23 متهما حضروا المحاكمة بحقّ جملة المتهمين في قضية الاغتيال، تراوحت بين الإعدام والسجن وعدم سماع الدعوى والمراقبة الإدارية.

وبين صدور حكم بالإعدام بحق 4 متهمين والسجن بقية العمر بحق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120سنة بحقّ بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى بحقّ 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى، كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3-5 أعوام.

وأكد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد، في تصريحات إعلامية، أنّ الملف لن يغلق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، وإنّما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلّق بمن خطّط ونفذ ودبر ومول ووفر الحماية، سواء كانت سابقة أو لاحقة.

وكان ملف الشهيد بلعيد، قد شهد الكثير من التعطيلات منها إتلاف وثائق ما أعاق خلال السنوات الأخيرة صدور الأحكام في أول جريمة اغتيال هزت الشارع التونسي بعد الانتفاضة الشعبية في 14 كانون الثاني 2011.

-- (بترا)

ض ع/أ م/ب ط

27/03/2024 10:13:01