2555طنا من الخضار والفواكة والورقيات وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 27 آذار(بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2555طنا، منها 2055طن خضار، و317طن فواكه، و 182طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40-70 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 40-50، والبندورة بين 8-20، والجزر بين 30-40، والخيار بين 40- 70، والزهرة بين 15-25، والليمون بين 25-50، والموز البلدي بين 60-80قرشا.

--(بترا)

رح/أ م / س س

27/03/2024 10:04:31