انخفاض النفط لليوم الثاني على التوالي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 27 آذار (بترا)- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير تحدث عن صعود مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91 بالمئة إلى 80.88 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.96 بالمئة إلى 85.42 دولار للبرميل.
وأمس الثلاثاء تراجعت أسعار النفط، وسجلت عقود الخام الأميركي انخفاضا بنسبة 0.40 بالمئة وأغلقت عند 81.62 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" عند 85.63 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.40 بالمئة.
وجاء التراجع بعد تقرير لمعهد البترول الأميركي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، وبحسب تقديرات المعهد صعدت المخزونات بمقدار 9.3 مليون برميل.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
27/03/2024 10:02:00
MENAFN27032024000117011021ID1108029319
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