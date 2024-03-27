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انخفاض النفط لليوم الثاني على التوالي

3/27/2024 2:38:36 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 27 آذار (بترا)- انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي بعد تقرير تحدث عن صعود مخزونات الذهب الأسود في الولايات المتحدة.
ووفقا لوكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.91 بالمئة إلى 80.88 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.96 بالمئة إلى 85.42 دولار للبرميل.
وأمس الثلاثاء تراجعت أسعار النفط، وسجلت عقود الخام الأميركي انخفاضا بنسبة 0.40 بالمئة وأغلقت عند 81.62 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" عند 85.63 دولار للبرميل بتراجع نسبته 0.40 بالمئة.
وجاء التراجع بعد تقرير لمعهد البترول الأميركي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، وبحسب تقديرات المعهد صعدت المخزونات بمقدار 9.3 مليون برميل.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
27/03/2024 10:02:00

MENAFN27032024000117011021ID1108029319

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