شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 27 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي.

وأعلنت مصادر صحية في قطاع غزة، عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي القطاع.

وأضافت المصادر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس، واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين، كما أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في 15 شباط الماضي المجمع، وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.

وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، في حين قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة اشتباكات وقصفا مدفعيا إسرائيليا، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الجرحى.

ومساء أمس الثلاثاء، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي خانيونس.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن 12 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

--(بترا)

رصد/أغ

27/03/2024 09:41:31