شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 27 آذار (بترا)- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون فجر اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات وقصف مدفعي إسرائيلي.
وأعلنت مصادر صحية في قطاع غزة، عن استشهاد 3 مواطنين فلسطينيين على الأقل، وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلين في خربة العدس وحي الشعوت بمدينة رفح جنوبي القطاع.
وأضافت المصادر، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس، واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين، كما أطلقت النار على شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء المجمع الطبي.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في 15 شباط الماضي المجمع، وحولته إلى ثكنة عسكرية بعد هدم السور الجنوبي، والدخول منه وسط إطلاق نار كثيف.
وقصفت زوارق الاحتلال الإسرائيلي شاطئ بحر مخيم النصيرات، في حين قصفت مدفعيته المناطق الغربية لمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة اشتباكات وقصفا مدفعيا إسرائيليا، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء الجرحى.
ومساء أمس الثلاثاء، استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غربي خانيونس.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن 12 مواطنا فلسطينيا استشهدوا، من بينهم أطفال، وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إلى 32414 شهيدا و74787 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
--(بترا)
رصد/أغ
27/03/2024 09:41:31
MENAFN27032024000117011021ID1108029317
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