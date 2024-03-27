استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله27 آذار (بترا) - استشهد فجر اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر في بيان ، استشهاد أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما). وأوضح بكر أن الشهيد عزوقه، وصل الى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر وقد فارق الحياة، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

-- (بترا)

م . ف/ب ط

27/03/2024 06:55:33