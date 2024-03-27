استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين
التاريخ
3/27/2024 2:38:30 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله27 آذار (بترا) - استشهد فجر اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.
وأعلن مدير مستشفى جنين الحكومي الدكتور وسام بكر في بيان ، استشهاد أيمن يوسف حسان عزوقه (19 عاما). وأوضح بكر أن الشهيد عزوقه، وصل الى المستشفى بسيارات الهلال الأحمر وقد فارق الحياة، متأثرا بإصابته الخطيرة في الصدر والفخذ.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية ، مدينة جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.
-- (بترا)
م . ف/ب ط
27/03/2024 06:55:33
MENAFN27032024000117011021ID1108029316
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